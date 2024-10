Lynette Zang: Öffentliches Interesse steigert Gold- & Silberpreis-Potenzial

Lynette Zang, CEO von Zang Enterprises, sprach mit dem Investing News Network über ihren Ausblick für die Gold- und Silberpreise, da die Zentralbanken weltweit signalisieren, dass sie auf eine Hyperinflation vorbereitet sind. Ihrer Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis beide Edelmetalle in die Höhe getrieben werden. "Wir werden sehen, aber ich wäre nicht überrascht, wenn der Spotmarkt bis Ende des Jahres die 3.000-Dollar-Marke (pro Unze) durchbrechen würde", sagte sie über Gold und fügte hinzu, dass Silber bis 2024 die 50-Dollar-Marke pro Unze erreichen könnte.Zang äußerte sich auch zur steigenden US-Verschuldung und den jüngsten Bankenpleiten in den USA. "Ich glaube nicht, dass dies ein einmaliges Ereignis ist – selbst die American Bankers Association glaubt das nicht", sagte sie mit Blick auf die Schließung der First National Bank of Lindsay in Oklahoma. "Ich denke, das ist ein Zeichen für ein viel größeres Problem", fügte Zang hinzu. "Es geht wieder um die Schuldenmauer, die wirklich ein globales Problem ist. Und all die Unternehmen und Regierungen, die ihre Schulden, die sie zu viel niedrigeren Zinsen aufgenommen haben, auf ein neues Niveau bringen müssen, das sie sich nicht mehr leisten können. Um ehrlich zu sein, das macht die Probleme nur noch schlimmer."Abschließend betonte sie, wie wichtig es für die Menschen sei, so unabhängig und autark wie möglich zu werden, wobei sie sich auf die Sicherheit in den Bereichen Nahrung, Wasser, Energie, Tauschhandel, Erhaltung von Eigentum, Unterkunft und vor allem Gemeinschaft konzentrierte. "Ich tue genau das, wovon ich gesprochen habe [...] seit 2008, als ich wusste, dass das System tot war. Wir haben nicht mehr den Luxus der Zeit. Wir sind am absoluten Ende angekommen. Ich kann Ihnen den genauen Zeitpunkt nicht sagen, aber Sie sollten besser vorbereitet sein, bevor es soweit ist", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir müssen in der Gemeinschaft zusammenkommen".© Redaktion GoldSeiten.de