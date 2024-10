Technische Marktanalyse vom 30.10.2024: Gold

Quelle: ProRealTime.com

Die Freude über steigende Goldnotierungen ist nur von kurzer Dauer, wenn man sich bewusst macht, warum das Edelmetall derzeit ohne größere Korrekturen unbeirrt ansteigt. Die nicht enden wollenden Konflikte vor unserer Haustür nehmen immer bedenklichere Züge an. Dies treibt den Goldpreis in neue Höhen und das übliche Argument der Inflation reicht inzwischen bei weitem nicht mehr aus. Somit ist Gold zwar in einem bestätigten Aufwärtstrend, die Gründe dafür sind aber leider bedenklich.© Christoph GeyerCFTe