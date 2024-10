WGC: Goldtrends für das dritte Quartal 2024

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte vor Kurzem seinen Bericht "Gold Demand Trends" zu den Angebots- und Nachfragetrends von Gold für das dritte Quartal 2024. Aus diesem geht hervor, dass die Goldnachfrage im diesjährigen Septemberquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 1.313 Tonnen um 5% gestiegen ist, ein neuer Rekord für das dritte Quartal. Diese Stärke spiegelte sich im Goldpreis wider, der im Quartalsverlauf eine Reihe neuer Rekordmarken erreichte. Die Nachfrage stieg im Jahresvergleich um 35% und überschritt erstmals die Marke von 100 Mrd. USD.Die weltweite Schmucknachfrage sank im Vergleich zum Vorjahresquartal aufgrund der Rekordpreise und belief sich auf 459 Tonnen, ein Rückgang von 12%.Die weltweite Investmentnachfrage hat sich im dritten Quartal im Jahresvergleich mit 132% mehr als verdoppelt und erreichte 364,1 Tonnen. Die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren fiel jedoch in Q3 mit 269,4 Tonnen um 9%.Die Gold-ETF konnten Nettozuflüsse von 95 Tonnen verbuchen. Im Vorjahreszeitraum waren Abflüsse von 139 Tonnen verzeichnet worden.Die Zentralbanken traten erneut als Nettokäufer von Gold in Erscheinung. Die Käufe der Notenbanken erreichten netto 186 Tonnen. Vergleichen mit Q3 2023 ergab sich allerdings ein Rückgang von 49%.Die Goldnachfrage im industriellen Sektor stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7% auf 83 Tonnen. Vor allem der Elektronikbereich trug zu dem Wachstum bei, mit einem Aufschwung von 9% auf 69 Tonnen.Das Gesamtgoldangebot stieg in Q3 im Jahresvergleich um 5% an und belief sich auf 1.249,6 Tonnen. Die Minenproduktion machte davon 989,8 Tonnen aus, 6% mehr als im Vorjahreszeitraum.Die Menge recycelten Goldes erhöhte sich derweil um 11% und lag bei 323 Tonnen.Den vollständigen Bericht finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de