Goldbegeisterung in China lässt nach

Die Goldnachfrage in China, dem weltweit größten Verbraucher, brach im dritten Quartal um mehr als ein Fünftel ein, da die Rekordpreise und die schwache Konjunktur den Verbrauch, insbesondere von Schmuck, dämpften. Laut Bloomberg fiel die Gesamtnachfrage in den drei Monaten bis September um 22% auf 218 Tonnen, schreibt The Standard . Der Schmuckverbrauch sank um 29% auf 130 Tonnen, während die Nachfrage nach Barren und Münzen um 9% auf 69 Tonnen zurückging. Der Goldpreis ist in diesem Jahr um rund ein Drittel gestiegen und hat in der vergangenen Woche einen neuen Höchststand erreicht, was auf die verstärkten Käufe der Zentralbanken und die anhaltende Nachfrage der Anleger nach Gold zurückzuführen ist.Darüber hinaus habe die chinesische Zentralbank gestern ein neues Kreditinstrument eingeführt, um mehr Liquidität in den Markt zu pumpen und den Kreditfluss im Bankensystem zu unterstützen, bevor die Kredite in Höhe von 2,9 Billionen Yuan Ende des Jahres auslaufen, so der Artikel. In einer Erklärung der People's Bank of China hieß es, die Bank habe die Reverse-Repo-Fazilität auf dem offenen Markt aktiviert, um "eine angemessene Liquidität im Bankensystem aufrechtzuerhalten und das geldpolitische Instrumentarium der Zentralbank weiter zu bereichern".Bis Ende Dezember werden rund 2,9 Billionen Yuan an mittelfristigen Krediten fällig, was es den Banken erschweren wird, Investitionen zu finanzieren und das schwächelnde Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt anzukurbeln. Die UBS geht davon aus, dass sich Chinas jährliches Wirtschaftswachstum mit umfangreichen Konjunkturmaßnahmen bei 5% stabilisieren lässt.© Redaktion GoldSeiten.de