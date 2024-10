NGX Ltd.: Quartalsbericht

NGX Ltd. (A3EC42, ASX: NGX): Link Ein Artikel, den ich jedem Anleger mit Affinität zu Grafit ans Herz lege, ist in dieser Woche auf Stockhead erschienen: Link Laut den Daten von Benchmark Minerals Intelligence werden für die Produktion von Flockengrafit Investitionen in Höhe von 7,57 Milliarden US-Dollar erforderlich sein, um den Bedarf an Batterien im Jahr 2035 zu decken. Dies ist die Höhe der Investitionen, die nötig sind, um die Produktion von mehr als 4 Millionen Tonnen Flockengrafit pro Jahr in Gang zu bringen und damit den Bedarf im Jahr 2035 zu decken. Aber das ist nur das Basisszenario.Während Lithium-Ionen-Batterien den Goldstandard für Energiespeicherung, Transport und mobile Elektronik darstellen, ist Grafit die leitfähige Anode (negative Elektrode) und volumenmäßig der größte Massenbestandteil, da für die Herstellung einer Lithium-Ionen-Batterie bis zu 10-mal mehr Grafit als Lithium benötigt wird.Derzeit gibt es keine brauchbare Alternative zu Grafit und der Mangel könnte noch 20 Jahre andauern.Um das Ganze in einen größeren Kontext zu stellen: BMI sagte, um den prognostizierten Bedarf an Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher zu decken, müssten bis 2035 mehr als 300 neue Graphitminen gebaut werden. Das entspricht etwa 30 neuen Minen pro Jahr im nächsten Jahrzehnt. Und bei einer derart hohen Nachfrage steigt die Angebotslücke auf über 6,5 Millionen Tonnen und die Basisinvestitionen verdoppeln sich auf 12,27 Milliarden US-Dollar."Wir prognostizieren, dass die Nachfrage des Batteriesektors nach dem Rohstoff Grafit zwischen 2020 und 2050 um mehr als 1.400% steigen wird", sagte BMI. "Bis zum Ende des Prognosezeitraums könnte der gesamte Graphitbedarf dreimal so hoch sein wie das Angebot im Jahr 2021."Eine sehr spannende Studie und NGX Ltd. wäre mit dem weit fortgeschrittenen Malingunde Projekt in Malawi eine dieser Minen, die dringend benötigt wird. Zudem ist das Land noch nicht in chinesischer Hand in Sachen Rohstoffe, wie viele andere afrikanische Länder. Malawi hat gute Verbindungen nach England und auch die Japaner sind dort mit Investitionen aktiv.Daraus könnte ein "Schuh" werden, wenn NGX es richtig anpackt. Wie man so hört, soll sich der Grafit-Spezialist Peter Fox wohl noch stärker einbringen wollen, um das Geschäft voranzubringen. NGX hat einen Börsenwert von rund 15 Millionen AUD und Cash von über 5 Millionen AUD. Ein Enterprise-Value von 10 Millionen AUD für Malingunde, plus die weiteren Grafit-Projekte plus die neuen Uran-Projekten in Namibia…das ist viel zu wenig!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.