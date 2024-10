Gold - Erreichen die Bullen die nächste Zielmarke schon jetzt?

Nach dem Anstieg über das bisherige Allzeithoch bei 2.685 USD zog der Goldpreis entlang der Unterseite des übergeordneten Aufwärtstrendkanals bis an das Kursziel bei 2.770 USD. Die Marke wurde am 23. Oktober erreicht und Startpunkt für eine kurze Konsolidierung. Schon nach einem kleinen Rücksetzer auf 2.708 USD kamen die Bullen in der Vorwoche zurück und sorgten mit dem Anstieg über 2.770 USD für ein weiteres Kaufsignal. Aktuell erreicht Gold einen Trendlinien-Knotenpunkt im Bereich des Etappenziels bei 2.795 USD.Oberhalb von 2.795 USD kann der Goldpreis bis 2.830 USD steigen. An diesem Kursziel wäre eine deutliche Korrektur zu erwarten, die durchaus bis 2.740 USD führen kann. Sollte auch die 2.830-USD-Marke klar überschritten werden, könnte die Goldpreisrally bis 2.900 USD und 2.940 USD führen.Ein Scheitern an der 2.795-USD-Marke dürfte dagegen eine Gegenbewegung bis 2.740 USD einleiten. Wird dort der Aufwärtstrend nicht reaktiviert, stünde ein Abverkauf bis 2.685 USD an. Unterhalb dieser Kreuzunterstützung käme es zum ersten größeren Verkaufssignal und einer Korrektur bis 2.600 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)