West Red Lake Gold: Aktueller Stand der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen

Vancouver, 31. Oktober 2024 - West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, über den aktuellen Stand der Aktivitäten zur Vorbereitung der Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen in Red Lake (Ontario) bekannt zu geben.Die gleichzeitige Verfolgung mehrerer Projekte und Ziele in Vorbereitung auf die Wiederinbetriebnahme bedeutet, dass auf dem Gelände der Mine Madsen viel los ist, so Shane Williams, President und CEO. Die Anhebung des Damms des Absetzbeckens ist nun abgeschlossen und konnte vorzeitig und unterhalb der Budgetgrenze abgewickelt werden. Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie eine enge Abstimmung und effektive Kommunikation zwischen Auftragnehmern, Standortpersonal und Management zu positiven Ergebnissen führen kann. Damit setzen wir den Maßstab für die Durchführung aller Projekte im Betrieb Madsen im Zuge der Sanierungsphase und auf dem Weg zu unserem Ziel der vollständigen Wiederinbetriebnahme der Mine im nächsten Jahr.Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen eine Vormachbarkeitsstudie zu veröffentlichen und anschließend eine offizielle Entscheidung über die Wiederaufnahme des Betriebs zu treffen.Das Unternehmen arbeitet zusammen mit der Firma SRK Consulting an der Durchführung einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) hinsichtlich der Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen. Die Studie steht kurz vor dem Abschluss; West Red Lake Gold geht davon aus, dass das Unternehmen die Ergebnisse der PFS innerhalb eines Monats bekannt geben kann.Die PFS wird die Grundlage für die Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen bilden. Den Vorschriften zufolge müssen Unternehmen die ersten Reserven eines Projekts im Rahmen einer PFS definieren; dies trifft auch heute auf das Projekt Madsen unter der Führung von West Red Lake Gold zu. Es gibt jedoch drei Gründe, warum das Unternehmen der Ansicht ist, dass die PFS für Madsen einen genauen, umfassenden und ausreichenden Plan für die Wiederinbetriebnahme der Mine liefern wird.1. Reale Kostenrechnung: Nachdem West Red Lake Gold seit einem Jahr bereits unterirdisch in der Mine Madsen tätig ist, hat es ein gutes Verständnis der tatsächlichen Kosten - von Sprengungen, Aushub und dem Transport einer Tonne Material bis hin zur Durchführung eines konsistenten Definitionsbohrprogramms und dem Betrieb der Wasseraufbereitungsanlage. Darüber hinaus wurde die Aufbereitungsanlage zuletzt vor zwei Jahren betrieben, sodass die Kosten für diese Anlage ebenfalls gut bekannt sind. Die meisten Vormachbarkeitsstudien stützen sich bei den wichtigsten Kosten auf Schätzungen; die PFS für die Mine Madsen wird für die meisten Parameter tatsächliche Kosten berücksichtigen können.2. Endgültige technische Planung: Die Mine Madsen ist im Wesentlichen fertiggestellt. Die meisten Vormachbarkeitsstudien enthalten noch unbeantwortete Fragen zu wichtigen Aspekten, wie z.B. die vollständige Definition von Verarbeitungsfließschemata oder Bergbaumethoden, die Gestaltung der Bergelagereinrichtung oder der Personalbedarf. Nachdem die Mine zuletzt nur vor wenigen Jahren in Betrieb war und West Red Lake Gold in den letzten 18 Monaten viele der Probleme aus dieser Zeit untersucht und behoben hat, gibt es bei Madsen nur noch sehr wenige offene technische Fragen.3. Detaillierter Minenplan: Vormachbarkeitsstudien werden üblicherweise durchgeführt, bevor die Definitionsbohrungen in einer Lagerstätte abgeschlossen sind. Für Untertageminen bedeutet dies, dass eine PFS vor einem detaillierten Minenplan - einer Liste von festgelegten Strossen mit geplantem Zugang - erstellt wird. West Red Lake Gold verfügt über einen detaillierten Minenplan für die ersten 18 Betriebsmonate (Produktion von etwa 100.000 Unzen Produktion) und beabsichtigt, vor der für Mitte 2025 angestrebten Wiederinbetriebnahme, abbaubare Bestände für einen Betriebszeitraum von 24 Monaten zu definieren. Dieses Niveau der Betriebsbereitschaft ist für eine PFS ungewöhnlich.Das Projekt zur Anhebung des Damms des Absetzbeckens (Bergelagereinrichtung) um vier Fuß wurde am 8. Oktober, eine Woche früher als geplant, abgeschlossen. Die Gesamtkosten lagen etwa 18 % unter dem erwarteten Budget.Durch die Anhebung wird genügend zusätzliche Kapazität in der Bergeeinrichtung geschaffen, um einen Abbau mit einer Rate von 800 Tonnen pro Tag - der Auslegungskapazität der Aufbereitungsanlage Madsen - mehr als 5 Jahre lang zu unterstützen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77307/WestRedLake_311024_DEPRCOM.001.pngABBILDUNG 1. Luftaufnahme des abgeschlossenen Projekts zur Anhebung des Damms des AbsetzteichesDie Definitionsbohrungen werden bei Madsen mit zwei Untertagebohrgeräten fortgesetzt. Das Unternehmen hat seit Oktober 2023 Definitionsbohrungen über etwa 42.500 Meter absolviert und dabei eine Mineralisierung im Umfang von mehr als 100.000 Unzen Mineralisierung innerhalb der durch Strossen definierten Abbaustätten mit geplantem Zugang im Einklang mit dem detaillierten Minenplan abgegrenzt.Ziel des Großteils dieser Bohrungen ist es, die Abstände zwischen den Bohrabschnitten zu verkleinern, auf denen die Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt Madsen basiert. Und zwar soll der durchschnittliche Abstand zwischen den Bohrlöchern, die bei Übernahme des Projekts Madsen durch West Red Lake Gold in der MRE berücksichtigt wurden, von zwanzig Metern auf sechs bis acht Meter verringert werden. Dies bietet nach Ansicht des Unternehmens die notwendige Bohrdichte, um ein genaues Short-Range-Modell zu erstellen, auf dessen Grundlage die Abbaustrossen zuverlässig geplant werden können.Das Geologenteam bewertete die Bereiche der MRE bis hinunter zu Sohle 12 (ca. 600 m Tiefe) anhand des Goldgehalts, des Tonnagepotenzials und der Zugänglichkeit und priorisierte jene zugänglichen Gebiete mit dem höchsten Gehalts- und Tonnagepotenzial. Das Ingenieurteam plante dann die unterirdische Erschließung, sodass der Bohrstandort für eine effiziente Definition eines jeden Gebiets ausgewählt werden konnten.Die Bohrprogramme werden vom Geologenteam vor Ort kontinuierlich überwacht und verwaltet. Das Team trifft im Zuge der Bohrungen Entscheidungen in Echtzeit. Dies kann die Niederbringung zusätzlicher Bohrlöcher in einem Gebiet, das positive Ergebnisse geliefert hat, oder die Erweiterung von Bohrlöchern über die geplante Länge hinaus umfassen, wenn geologische Beobachtungen auf eine Mineralisierung außerhalb der modellierten Bereiche hindeuten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77307/WestRedLake_311024_DEPRCOM.002.pngABBILDUNG 2. Längsschnitt durch die Lagerstätte Madsen, der die Lage der unterirdischen Bohrstandorte im Verhältnis zur bestehenden Mineralressource zeigt. Die weißen Punkte markieren frühere Bohrstandorte, die roten Punkte aktuelle Bohrstandorte und die orangefarbenen Punkte zukünftige Bohrstandorte.Ein Bohrgerät befindet sich derzeit am Bohrstandort (Drill Bay) 09-4026 auf Sohle 9, um ein aussichtsreiches Wachstumsgebiet bei South Austin genauer zu untersuchen, das zuvor auf den Sohlen 7 und 9 erbohrt wurde (siehe Pressemeldungen vom 18. April 2024, 7. Mai 2024 und 11. Juni 2024).Das zweite Bohrgerät erprobt derzeit die Zone McVeigh von Sohle 3 aus, nachdem die Ergebnisse von Sohle 1 aus positiv waren. Die höhere geologische Komplexität von McVeigh im Vergleich zu anderen mineralisierten Zonen bei Madsen stellte für den vorherigen Betreiber eine Herausforderung dar, doch West Red Lake Gold war in der Lage, die Erkenntnisse aus diesen Bemühungen in einem neuen geologischen Modell für die Zone McVeigh zu berücksichtigen, sodass das Unternehmen in der ersten Bohrrunde starke Goldabschnitte ermitteln konnte, einschließlich 107,6 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) auf 2,5 Metern (siehe Pressemeldung vom 12. August 2024) und 17,8 g/t Au auf 5,5 Metern (siehe Pressemeldung vom 27. August 2024).Nach Abschluss der Kampagnen an diesen Standorten kehrt ein Bohrgerät in die Zone Austin zurück, während das andere an den bisher tiefsten Bohrstandort bei South Austin verlegt wird. Das Unternehmen freut sich darauf, seine Bohrgeräte in tieferen Lagen in Betrieb zu nehmen, da die Abbauarbeiten bei Madsen im Zeitraum von 1997 bis 2014, in dem der Betrieb unbeständig war, nur bis zu Sohle 7 reichten; während des Betriebszeitraums von 2020 bis 2022 fanden nur in McVeigh und dem oberen Teil von South Austin Abbauarbeiten statt. Daher war der Bereich der Lagerstätte Madsen unterhalb von Sohle 7 Gegenstand von weniger Bergbauarbeiten und bietet daher das Potenzial, größere Mineralisierungsbereiche und neue Entdeckungen zu beherbergen als die höher gelegenen Bereiche, in denen mehr abgebaut wurde.West Red Lake Gold hat die Zahl der Erschließungsteams, die bei Madsen im Jahr 2024 unter Tage arbeiten, von einem auf drei erhöht. Die Bergarbeiter schaffen derzeit Zugang für Definitionsbohrungen, stellen den Verbindungsstollen fertig, richten einen Zugang zu mehreren Gebieten vor Aufnahme des Abbaus ein und leiten das Probeabbauprogramm ein.Im bisherigen Jahresverlauf hat das Unternehmen in der Mine Madsen Untertageerschließungsarbeiten über 2.016 Meter abgeschlossen. Die Erschließungsrate hat sich in der zweiten Jahreshälfte durch die Anschaffung neuer Ausrüstung und die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter deutlich erhöht und wird bis 2025 anhalten.Die Mine Madsen wurde von früheren Betreibern in bedeutendem Maße erschlossen, beginnend mit der Betriebszeit von 1936 bis 1972. In jüngster Zeit fanden in der Mine von 2019 bis 2022 unterirdische Erschließungsarbeiten über 19.919 Meter statt, wodurch der Zugang zu mehreren Teilen der Ressource Madsen geschaffen wurde. Dieser beträchtliche Umfang an modernen unterirdischen Erschließungsarbeiten ist für den Plan der Wiederinbetriebnahme von West Red Lake Gold von grundlegender Bedeutung und bietet dem Unternehmen auf dem Weg zur Produktion erhebliche Möglichkeiten für Flexibilität und Optionalität.Die Aufbereitungsanlage Madsen befindet sich seit 20 Monaten im Trockenstillstand. West Red Lake Gold geht bei der Vorbereitung der Aufbereitungsanlage auf die Wiederinbetriebnahme schrittweise vor. Die Aufbereitungsanlage wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 für eine Wiederinbetriebnahme bereit sein, sodass das Unternehmen die Aufbereitungsanlage einschalten kann, sobald die Halden und der Abbau ein Niveau erreicht haben, um eine beständige Beschickung zu gewährleisten.Die Aktivitäten vor der Inbetriebnahme sind in vollem Gange. Die Bergepumpen und die Abflussleitungen wurden in Betrieb genommen; die Rückgewinnungswasserzuleitung und -pumpe leiten Brauchwasser durch die Aufbereitungsanlage; der Kohleofen wurde auf Betriebstemperatur gebracht; das Flockungsmittel-System wurde wieder zusammengebaut; die Teilsysteme für die Reagenzien sind zu 60 % fertiggestellt und die Carbon-in-Pulp- und Laugungsrührwerke werden auf ihre Betriebsbereitschaft geprüft.Alle leitenden Positionen des Anlagenpersonals wurden besetzt, einschließlich des Werksleiters, der Front-Vorarbeiter, der Kontrollraumbediener und des Metallurgieteams. Die Einarbeitung dieser Mitarbeiter wird voraussichtlich bis zum 30. November abgeschlossen.Das Nachbohren der Bolzenlöcher für die Auskleidung der SAG-Mühle ist eine wichtige Aufgabe, die am 25. Oktober in Angriff genommen wurde, sagte David Towle, seines Zeichens Mill Manager. Die Installation der Auskleidungs- und Heberpakete für die SAG- und Kugelmühlen sind ebenfalls wichtige Aufgaben, ebenso wie die Einrichtung des metallurgischen Labors vor Ort, um die Betriebsbereitschaft zu erreichen, sowie die Einrichtung und Inbetriebnahme des Vorbrechers, der diese Woche vor Ort eintreffen soll. All dies ist Teil unseres Plans zur Wiederinbetriebnahme, der vorsieht, dass die Aufbereitungsanlage im ersten Quartal 2025 betriebsbereit ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77307/WestRedLake_311024_DEPRCOM.003.pngABBILDUNG 3. Foto des Innenraums der Aufbereitungsanlage Madsen (obere Ebene)Im Rahmen des Probeabbauprogramms wird die erste Reihe von Erschließungsstrecken vorangetrieben, um Zugang zum Gebiet 1099/1100 zu schaffen.Sobald die ersten erzhaltigen Erschließungsstrecken vorangetrieben sind, werden die Arbeiter mit dem Abbau beginnen, wobei sowohl der Langlochabbau als auch der mechanisierte Strossenbau mit Versatz zum Einsatz kommt, erklärt Maurice Mostert, Vice President of Technical Services. Der Probeabbau ist für Bereiche der Mine geplant, in denen wir unsere Fähigkeit zur effizienten und sicheren Förderung in der Nähe historischer Abbaustrossen testen und unser Verständnis der Geologie unter Beweis stellen wollen.Alle Abbaustrossen werden separat auf Halde gelegt und dann bei der Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage im nächsten Jahr in einzelnen Chargen verarbeitet, damit wir die Gehalte des aufbereiteten Materials mit dem geologischen Modell abgleichen können, so Mostert weiter. Hauptziel der Probeabbauphase ist es, vor Beginn der offiziellen Produktionsaufnahme die Bergbauverfahren festzulegen, die die Sicherheit unserer Mitarbeiter gewährleisten und das Ausschöpfen des Werts des Erzkörpers Madsens optimieren.Ein Projekt zur Verbesserung des Propansystems am Standort der Mine Madsen ist weitgehend abgeschlossen. Das Projekt umfasst die Installation eines zweiten 30.000-Gallonen-Tanks und eines Verteilernetzes durch den Standort, wodurch die Notwendigkeit kleiner Satellitentanks bei jedem Gebäude entfällt.Das Unternehmen geht davon aus, dass dieses Projekt, dessen Kosten sich auf 225.000 $ belaufen, durch eine Verringerung der Kosten für die Propanlieferung (seltenere Lieferung größerer Mengen an einen einzelnen Ort) und durch den Wegfall eines dedizierten Mitarbeiters für die Propanwartung im Winter, zu jährlichen Einsparungen von etwa 800.000 $ führen wird.West Red Lake gibt ferner bekannt, dass das Unternehmen am 25. Oktober 2024 mit der Firma Creative Direct Marketing Group, Inc. (CDMG) einen Dienstleistungsvertrag über die Erbringung bestimmter Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen abgeschlossen hat (die CDMG-Vereinbarung). Gemäß den Bedingungen der CDMG-Vereinbarung wird CDMG einen maßgeschneiderten Marketingplan umsetzen, der Webdesign, Suchmaschinenoptimierung, digitales Marketing, soziale Medien, gezielte Anzeigen und traditionelle Medien wie Direktwerbung, Video, Fernsehen und Radio umfasst. Als Gegenleistung für die von CDMG zu erbringenden Dienstleistungen stimmte das Unternehmen zu, CDMG ein Honorar in Höhe von 1.073.860 US$ für eine Laufzeit bis zum 29. April 2029 oder bis zur Erschöpfung dieses Betrags zu zahlen. Das Unternehmen hat eine Vorauszahlung von 346.860 US$ geleistet. Die Vereinbarung läuft am 29. April 2029 aus. Der Marketingplan wird im November 2024 in die Wege geleitet.CDMG ist eine Full-Service-Marketing-Agentur mit Sitz in Nashville (Tennessee, USA). CDMG und Craig Alan Huey, Principal, stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und halten weder direkt noch indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens oder ein Recht auf den Erwerb solcher Anteile.Die Vereinbarung mit CDMG steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV)Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für die Exploration auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch drei in der ehemals aktive Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst. 