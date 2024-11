Palladium - Es wird wieder ernst

Nach dem Ausbruch aus einer dreiecksförmigen Konsolidierung und dem Anstieg über den Widerstand bei 1.083 USD, setzte Palladium zu einem weiteren Höhenflug an und erreichte in der Spitze das Zwischenhoch aus dem Dezember 2023 bei 1.243 USD. An dieser Barriere scheiterten die Bullen und der Kurs fiel in einer dynamischen Korrektur wieder unter 1.138 USD zurück. Aktuell tendiert Palladium knapp über der Unterstützung bei 1.083 USD seitwärts.Der scharfe Einbruch hat den Aufwärtstrend vorerst gestoppt. Jetzt gilt es, den Support bei 1.083 USD zu verteidigen und zuvor bereits einen bullischen Konter einzuleiten. Dazu müsste Palladium allerdings über den Widerstand bei 1.138 USD ausbrechen. Ein zweiter Anstieg bis 1.192 und darüber bereits 1.243 USD wäre die Folge. Ein Ausbruch über diese Hürde ist aktuell allerdings wenig wahrscheinlich.Sollte der Kurs dagegen auch unter 1.083 USD fallen, dürfte sich die Korrektur bis 1.041 USD ausdehnen und dort eine Erholung beginnen. Unterhalb von 1.041 USD wäre der Aufwärtstrend dagegen gekontert und eine Verkaufswelle bis 993 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)