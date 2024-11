Goldpreis steigt im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten

Der Goldpreis legte am Freitag zu und steuerte auf einen leichten Wochengewinn hin, während die Anleger auf die US-Arbeitsmarktdaten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft warteten, die weitere Hinweise auf die Zinsaussichten der US-Notenbank geben könnten, schreibt Reuters . "Die Anleger sind nach wie vor bereit, Dips zu kaufen, und diese Strategie wird bis zu den US-Wahlen und möglicherweise darüber hinaus beibehalten werden, da es viel Unruhe geben wird", sagte Marex-Analyst Edward Meir.Vizepräsidentin Kamala Harris liegt mit 46% zu 43% knapp vor dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Laut einer neuen Reuters/Ipsos-Umfrage sehen die Wähler das Land auf dem falschen Weg. Der Goldpreis stieg im Oktober um mehr als 4%, da die Spannungen im Nahen Osten und die Ungewissheit über die US-Wahlen zu Zuflüssen in sichere Häfen führten. Der Markt konzentriert sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht, der heute veröffentlicht wird und Aufschluss über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt geben dürfte.Trader sehen eine 95%ige Chance, dass die Fed die Zinsen in der nächsten Woche um 25 Basispunkte senken wird. "Da es keine Anzeichen für eine Rezession gibt und die Inflation sinkt, sieht die Wirtschaft positiv aus [...] Der Schlüssel ist nun, wie schnell die Fed die Zinsen senken wird", so Meir. Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Arbeitskosten in den USA im dritten Quartal den geringsten Anstieg seit mehr als drei Jahren verzeichneten, während die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, letzte Woche auf ein Fünfmonatstief fiel.© Redaktion GoldSeiten.de