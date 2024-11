Goldman Sachs prognostiziert Anstieg des Goldpreises um 8% bis 2025

Goldman Sachs hat mit seinem bullischen Ausblick für Gold Schlagzeilen gemacht und prognostiziert einen Preisanstieg von 8% bis Ende 2025, heißt es bei Finance Monthly . Da die weltweite Unsicherheit zu einem Anstieg der Goldkäufe führt, entwickelt sich das Edelmetall in diesem Jahr zu einer beliebten Anlage. Trotz eines beachtlichen Anstiegs von über 30% seit Jahresbeginn sehen die Analysten von Goldman Sachs noch Spielraum nach oben und prognostizieren, dass der Preis in den nächsten zwei Jahren die Marke von 3.000 $ pro Unze erreichen könnte.Goldman Sachs sieht weiterhin vor allem die Käufe der Zentralbanken, die lockerere Zinspolitik der US-Notenbank und die steigende Nachfrage nach sicheren Häfen als Schlüsselfaktoren für den Goldpreisanstieg. Analysten sind sich einig, dass Gold gut positioniert ist, um als Absicherung gegen die anhaltenden globalen Spannungen zu dienen, einschließlich der Handelsstreitigkeiten, der US-Schuldenkrise und der Befürchtungen einer bevorstehenden Rezession. Angesichts der sich rasch verändernden Marktdynamik könnten sich Anleger zunehmend von der Stabilität angezogen fühlen, die Gold in unsicheren Zeiten bietet.Die bullische Prognose von Goldman Sachs unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und anhaltende Attraktivität des Edelmetalls gegenüber Marktschwankungen. Mit Blick auf das Jahr 2025 könnte das Potenzial für einen deutlichen Anstieg des Goldpreises dazu führen, dass Gold in den kommenden Jahren zu einer Anlage wird, die man im Auge behalten sollte, schließt Finance Monthly.© Redaktion GoldSeiten.de