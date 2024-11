20 Jahre EM-Messe / Forum ONE: Freikarten für den 8.11.2024

Im Rahmen 25 Jahre GoldSeiten.de und 20 Jahre Edelmetallmesse bzw. Forum ONE möchten wir für Kurzentschlossene 5 Eintrittskarten für das in kürze stattfindende Event ausloben."Forum ONE"im Hotel Holiday Inn, in München-UnterhachingFreitag, den 8.11.2025 (9:30 bis 17:15 Uhr)(Ein Tagesticket kostete regulär 125 Euro.)Die ersten 5 Interessten, die sich jetzt über die Registrierungsseite anmelden, kommen in den Genuss der Freikarten.Teilnehmende Personen geben bitte in das Gutschein-Feld "20 Jahre" ein.Ist die Nachfrage höher, entscheidet der Eingang der Registrierungsmail.Kann Ihre Registrierung (mit dem Code "20 Jahre") im Rahmen dieser Auslobung nicht berücksichtigt werden, verfällt diese ersatzlos. Es entstehen Ihnen dadurch keine Kosten.Das Angebot in freibleibend. Es besteht keine Rechtsanspruch.© Redaktion GoldSeiten.de