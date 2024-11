Technische Marktanalyse vom 03.11.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Der Aufwärtstrend bei Gold ist unverändert intakt. Dies ist auf den ersten Blick zu sehen und bedarf eigentlich keiner Erwähnung mehr. Dieser Trend sollte auch weiterlaufen und die aktuelle leichte Gegenbewegung ist für einen soliden Trend auch durchaus wünschenswert. Solange keine Dynamik nach unten auftritt kann dies auch so weiter gehen. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass einige Indikatoren, wie der CCI, eine Divergenz gebildet haben.Der Indikator hat das jüngste Hoch im Gold nicht mehr nachvollzogen. Solche Divergenzen stellen zwar keine Signale dar, sind aber ein Hinweisgeber für eine sich ändernde Marktstruktur. Zudem steht der MACD-Indikator vor einem Verkaufssignal. Somit könnte in den kommenden Wochen eine etwas größere Gegenbewegung starten. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass eine Korrektur als Seitwärtsbewegung wie in diesem Sommer vollzogen wird.Die Volatilität hat nicht nachgelassen, der jüngste Abwärtstrend konnte aber zunächst gehalten werden. Die Unterstützung im Bereich von 70 USD stellte hier den vorläufigen Drehpunkt dar. Interessant ist es zu beobachten, dass diese kurzfristige Trendwende etwas höher stattgefunden hat, als die letzten beiden Tiefs. Die Kaufsignale bei den Indikatoren helfen bei einem solch volatilen übergeordneten Seitwärtstrend die aktuelle Lage einzuschätzen. Da diese fast alle auf Kauf stehen, dürfte sich die aktuelle noch junge Aufwärtsbewegung daher noch weiterentwickeln.Zunächst ist der Bitcoin an der Widerstandszone im Bereich von 69.000 USD gescheitert. Der folgende Ausbruch konnte aber noch nicht dazu führen, dass das bisherige Rekordhoch überschritten wurde. Dies sollte aber keinen Widerstand darstellen, da es sich nur um eine Marke und nicht um mehrere Anlaufpunkte handelt. Die nun erfolgte Gegenbewegung stellt für sich genommen kein Problem dar, wenn darauf kein neuer Abwärtstrend entsteht. Die aktuellen Verkaufssignale bei den Indikatoren dürften bald abgearbeitet sein. Somit sollte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ein neuer Rekord erreicht wird.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.