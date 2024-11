Gold befindet sich am Rande zweier gewaltiger Breakouts

In diesem Jahr gab es bei den Edelmetallen eine ganze Reihe von Ausbrüchen. Keiner war größer oder bedeutender als der Goldpreis, der aus seinem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster ausbrach und problemlos die Marke von 2.100 Dollar je Unze überschritt. Obwohl der Goldpreis überkauft ist und eine Pause einlegen oder korrigieren könnte, bleibt er zinsbullisch und auf dem Weg zu seinem Ziel von 3.000 Dollar je Unze. Zu den weiteren Ausbrüchen gehört, dass Silber den vier Jahre lang bestehenden Widerstand bei 29 Dollar je Unze überwunden hat und dass der GDX das Gleiche getan hat, obwohl es vor allem aufgrund der Schwäche von Newmont Mining eine Kursumkehr vollzogen hat. Aber ich schweife ab.Es zeichnen sich zwei sehr wichtige Ausbrüche ab, die für die Edelmetalle langfristig äußerst positive Auswirkungen haben. Erstens: Gold im Vergleich zum 60/40-Portfolio (Gesamtrendite), das im nachstehenden Chart zusammen mit nominalem Gold und Silber dargestellt ist. Wir können nicht sehen, dass das Verhältnis im Oktober oberhalb der roten Widerstandslinie und auf einem Dreijahreshoch geschlossen hat. Dieser Ausbruch ist noch nicht bestätigt, und die Bestätigung könnte noch einige Monate in Anspruch nehmen. Der wichtigere Punkt ist jedoch die historische Bedeutung. Nachdem das Verhältnis 1972 und 2002 den Widerstand durchbrochen hatte, bestätigte dies einen neuen säkularen Bullenmarkt bei Edelmetallen.An zweiter Stelle steht der inflationsbereinigte Goldpreis, der kurz vor dem Ausbruch aus einem 45-jährigen Tief steht. Den Daten von MacroTrends zufolge schloss der inflationsbereinigte Goldpreis im Oktober auf dem zweithöchsten Stand der Geschichte. Er war nur 3 Dollar je Unze von einem Allzeithoch entfernt. Vergleicht man den Goldpreis mit dem aktuellen US-Verbraucherpreisindex, so ergibt sich der dritthöchste monatliche Schlussstand aller Zeiten, der nur noch 2% von einem Allzeithoch entfernt ist. Der inflationsbereinigte Goldpreis ist wichtig, da er ein hervorragender Indikator für die langfristige Performance von Goldaktien ist. Der Goldpreis im Vergleich zum Consumer Price Index korreliert eng mit den Gewinnspannen der Goldbergbauunternehmen.Die Edelmetalle sind derzeit rückläufig, nachdem sie über viele Monate hinweg einen starken Anstieg verzeichnet haben. Silber testete den monatlichen Widerstand bei 35 Dollar und wurde verkauft, während Gold 2.800 Dollar erreichte, aber wieder zurückging. Vor einigen Tagen lag der Prozentsatz der GDX- und GDXJ-Aktien über dem 20-tägigen, 50-tägigen und 200-tägigen gleitenden Durchschnitt bei +95%. Der Sektor kühlt sich ab, und das ist gut so, denn vertikale Bewegungen führen zu Zwischenhochs.Nutzen Sie diese Schwäche, um Juniorunternehmen mit hochwertigen Vermögenswerten und einem hohen Wert zu identifizieren und sich auf sie zu konzentrieren. Sie sollten sich positionieren, bevor Gold im Vergleich zum 60/40-Portfolio nach oben explodiert und aus seinem 45-Jahres-Basiswert gegenüber der Inflation ausbricht.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 1. November 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.