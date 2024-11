Indiens festliche Goldkäufe trotzen dem Rekordpreis

Indische Goldkäufer ließen die Rekordpreise hinter sich und kauften für die Feste Dhanteras und Diwali, die vor einer Woche begannen, in der Hoffnung, dass sich die Goldrally fortsetzt und inmitten eienes sich abkühlenden Aktienmarktes vielversprechende Renditen bietet, sagten Branchenvertreter gegenüber Reuters . Die robuste Nachfrage im zweitgrößten Goldverbraucherland der Welt könnte die globalen Preise, die in der vergangenen Wochen Rekordhöhen erreichten, weiter stützen.Die steigende Nachfrage nach Goldimporten könnte auch das indische Handelsdefizit erhöhen und die Rupie unter Druck setzen. "Die Menschen sind immer noch sehr an Gold interessiert, auch wenn die Preise während Dhanteras Rekordhöhen erreicht haben. Da Gold bessere Renditen abwirft als der Aktienmarkt, gibt es eine solide Nachfrage nach Münzen und Barren", erklärte Saurabh Gadgil, Vorsitzender von PNG Jewellers.Die Anleger versuchen, ihre Portfolios zu diversifizieren, indem sie ihre Gold- und Silberbestände aufstocken oder erweitern, so Gadgil. "Wertmäßig dürfte der Umsatz auf der diesjährigen Dhantera aufgrund der höheren Preise deutlich über dem des Vorjahres liegen. Mengenmäßig könnte er etwas niedriger ausfallen oder in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen", sagte Prithviraj Kothari, Präsident der India Bullion and Jewellers Association (IBJA). Auch Silber erfreut sich einer höheren Nachfrage, da Silber in den letzten Monaten bessere Renditen als Gold erzielt hat, meinte Chirag Thakkar, CEO der Amrapali Group Gujarat, einem führenden Silberimporteur.© Redaktion GoldSeiten.de