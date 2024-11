Silber reagiert zum rechten Zeitpunkt

Quelle Chart: stock3

Nach Tagen der Preisschwäche in der Vorwoche tendiert der Silberpreis zum heutigen Wochenauftakt freundlich. Nachdem gemäß der letzten Einschätzung vom 13. September der bullische Aufwind seine uneingeschränkte Umsetzung fand.Die Stabilisierung kurz vor dem frisch etablierten Unterstützungsbereich von 32,23 USD wirkt jedoch interessant. Sollte dieses Niveau daher dieser Tage nicht nachhaltig unterschritten werden – die US-Wahl und erhöhte Volatilität vorausgeschickt – wäre im positiven Verlaufsfall eine neuerliche Aufwärtsbewegung in Richtung der letzten Hochs im Bereich von 34,00 bis 34,75 USD je Unze zu erwarten.Ein Rutsch unter das Level von 32,23 USD dürfte, mitsamt Bruch der Aufwärtstrendlinie, zu weiteren Verlusten bis mindestens 31,00 USD führen. Im Ausdehnungsfall müsste man sogar einen Rücklauf bis rund 30,00 USD einkalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.