Purge USA & Dollar-Crash voraus?

Eine historische Wahl wird morgen in den USA stattfinden, die Stimmung ist aufgeheizt und die Lager sind gespalten, wie im Hollywood Film "The Purge - Election Year". "Wahlbetrug" ist ein häufig erhobener Vorwurf und wer auch immer gewinnt, der Verlierer wird sich damit wohl nicht abfinden. Besonders kritisch könnte es werden, wenn das aktuell in Führung liegende Trump-Lager nicht zum Sieger erklärt wird.US Finanzministerin Yellen fällt das Siegel in dem Moment, wo sie über Reservestatus des Dollars spricht zu Boden, Großinvestoren wie Buffett und Bezos verkaufen riesige Aktienpakete. Es liegt etwas in der Luft.Buchstäblich, denn B52 Bomber wurden in den Nahen Osten verlegt. Wenn der Auslöseknopf gedrückt wird, könnte sich die Exter-Pyramide schlagartig in jedermanns Alltag wiederfinden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)