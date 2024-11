BRICS-Gold gegen kaputte Fenster werfen

Die jüngste Salve, die von den BRICS-Ländern gegen den US-Dollar abgefeuert wurde, umfasst Presseberichte über die "Schaffung einer internationalen Edelmetallbörse, um eine faire Preisbildung und ein Handelswachstum zu gewährleisten". Der russische Finanzminister Anton Siluanow gab bekannt, dass Russland derzeit mit anderen BRICS-Mitgliedern Gespräche über eine solche Börse führt.Bereits seit mehreren Jahren wird über eine mögliche von den BRICS gesponserte Währung oder Währungseinheit gesprochen, die die dominierende Rolle des US-Dollar im internationalen Handel verringern und ihn als Reservewährung ablösen würde. Die Attraktivität einer Alternative zum US-Dollar wird hoffentlich durch die Einbeziehung der Golddeckung in jede vorgeschlagene Formel erhöht und gefördert.Offen gesagt, sind die Motivation und die treibenden Kräfte hinter den BRICS-Staaten politischer Natur und auf Vergeltung ausgerichtet. Als anerkannte Stimme der BRICS-Länder bringt Russland laut und deutlich ihren Unmut und ihre Enttäuschung über Handelssanktionen, die dominierende Rolle des US-Dollar und die Vereinigten Staaten im Allgemeinen zum Ausdruck. Darüber hinaus ist Russland unzufrieden über sein eigenes Versagen, die globale Vorherrschaft zu erlangen.Dazu kommt ein freiheitshassendes China, das den Dollar gerne durch den Yuan ersetzen und vielleicht den Goldmarkt kontrollieren würde, sowie einige andere Länder, die ihre eigenen Interessen verfolgen, und schon hat man die BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und der Rest).Als Gruppe machen die BRICS-Länder mehr als ein Drittel (37%) der Weltwirtschaft aus. Die BRICS haben das Potenzial, eine gewisse Schlagkraft auszuüben, aber die schwachen und fragwürdigen Beziehungen zwischen und unter den verschiedenen Mitgliedsländern werden dazu führen, dass alle "offiziellen" Vereinbarungen und Maßnahmen verwässert werden. (Ein ähnliches negatives Gegengewicht gibt es innerhalb der OPEC: eine bestimmte(s) einzelne(s) Land(e) handelt entgegen der ausdrücklichen Politik und den Wünschen der Gruppe, was die potenziellen Auswirkungen von Embargos und Produktionsquoten einschränkt).Bei der BRICS-Bewegung geht es nicht um Gold. Es handelt sich um eine politisch motivierte Anti-US- und Anti-Dollar-Bewegung. Russland und China geht es mehr um Vorherrschaft und Kontrolle als um die Förderung einer zuverlässigeren und stabileren Währung. Die Verwendung von Gold zur Förderung ihrer Bemühungen und zur Verwirklichung ihrer Absichten ist bequem. Andernfalls würden sie sich nicht die Mühe machen, die als BRICS bekannte Scharade ins Leben zu rufen und eine goldgedeckte Alternative zum US-Dollar vorzuschlagen.Das Gerede über eine goldgedeckte internationale Währung lässt Goldbullen von übernormalen und unrealistischen Goldpreisen fantasieren. Dies hat die negative Stimmung und die Analyse des US-Dollar bei denjenigen verschärft, die sonst weniger enthusiastisch über "den kommenden Zusammenbruch des Dollar" und den Beginn des Great Reset sind.Der Great Reset ist heute das beste Beispiel für jahrzehntealte Vorhersagen über eine "neue" Währung, die den "alten" Dollar ersetzen soll. Es ist nicht so, dass es da draußen keine Kräfte gäbe, die sich verschwören, um finanzielle und wirtschaftliche Umwälzungen auf dem Weg zu ihrem Ziel einer Ein-Welt-Regierung und globalen Vorherrschaft herbeizuführen; es gibt sie definitiv. Der Great Reset ist wahrscheinlich Teil der Versuche dieser geheimen Kabale, diese bösen Pläne in die Tat umzusetzen.Im Goldsektor jedoch, der in letzter Zeit von höheren Preisen für sein geliebtes gelbes Metall profitiert hat, trommeln Investoren und andere laut und energisch über negative Ereignisse, von denen sie glauben, dass sie den Goldpreis auf den Mond treiben und sie reich machen werden. Zu ihrem Leidwesen sind ihre Erwartungen in Bezug auf Gold nicht fundiert.Der Hinweis auf den Niedergang des US-Dollar kommt offenbar zu spät. Der US-Dollar hat bereits mehr als 99% seiner Kaufkraft verloren, seit sein Schicksal vor mehr als einem Jahrhundert der Federal Reserve anvertraut wurde. In diesem Stadium des Spiels gibt es jedoch keinen Mangel an besorgten Personen, die mir sagen, wie ich mich gegen den kommenden Zusammenbruch des Dollars schützen kann. Schauen Sie jetzt nicht hin, aber der Zusammenbruch hat bereits stattgefunden.Ja, der US-Dollar könnte weitere 99% seiner derzeitigen Kaufkraft verlieren. Aber wie lange wird das dauern? Ein weiteres Jahrhundert? Gold hat mehr als 100 Jahre gebraucht, um seinen Preis um das Hundertfache zu steigern. Soll es das noch einmal tun, nur in Erwartung eines weiteren ähnlichen Verlustes des US-Dollar?Okay, nehmen wir an, dass der US-Dollar in den nächsten ein oder zwei Jahren völlig zusammenbricht. Und nehmen wir weiter an, dass Gold diesen Zusammenbruch des US-Dollar widerspiegelt, indem es im Preis auf 100.000 Dollar je Unze ansteigt. Was tun Sie? Sollten Sie Ihr Gold verkaufen und Ihre Gewinne mitnehmen? Ein 50-facher Anstieg in nur ein paar Jahren ist fantastisch, aber...Wenn der US-Dollar völlig wertlos wird und der Goldpreis nicht mehr in Hunderttausenden, sondern in Hunderten und Tausenden gemessen wird, ist der Dollarpreis von Gold bedeutungslos. Wenn niemand mehr Dollar im Handel akzeptiert, weil sie wertlos sind, dann haben Sie überhaupt nichts gewonnen. Was Sie getan haben, ist, Ihre Kaufkraft zu schützen und zu erhalten.Nach den oben beschriebenen Ereignissen haben Sie immer noch eine Unze Gold. Der Wert des Goldes liegt in seiner Verwendung als Geld. Eine Unze Gold zu 100.000 Dollar ist nicht mehr wert als eine Unze Gold zu 2.000 Dollar oder eine Unze Gold zu 20,67 Dollar. Es geht nur um die Kaufkraft.Es ist leicht zu sagen, dass eine neue Währung durch die Goldbestände der beteiligten Länder gedeckt sein wird. Es ist auch möglich, zu überprüfen, ob sich das Gold im Besitz der betreffenden Länder befindet. Ohne Konvertierbarkeit gibt es jedoch keine praktischen Beschränkungen für die Emittenten einer neuen Währung. Selbst bei Konvertierbarkeit ist das Element des Vertrauens von größter Bedeutung. Die Geschichte des US-Dollar selbst lehrt uns das. Einst war der US-Dollar zu einem festen Verhältnis von 20,67 Dollar je Unze in Gold konvertierbar. Etwa 20 US-Papierdollar konnten in eine Unze Gold umgetauscht werden und umgekehrt. Solange die Konvertibilität gegeben war, konnte der US-Dollar als "so gut wie Gold" angesehen werden.Die aktive Konvertierbarkeit ist eine Beschränkung für die Ausweitung der Geldmenge durch die Regierung. Wenn zu viele Dollar geschaffen werden, kann die Regierung den erforderlichen Umtausch nicht mehr vornehmen, ohne mehr Gold im Austausch gegen Papierdollar zu verlieren, die weiter an Kaufkraft verlieren. Wenn die Geld- und Kreditausweitung weitergeht, verlieren die Dollars weiter an Kaufkraft. Dies führt dazu, dass man lieber Gold als Dollar hält.Der Rücktausch von Dollar in Gold nahm zu und führte 1934 zur Aussetzung/Aufhebung des Goldbesitzes für US-Bürger durch Präsident Roosevelt. Als Präsident Nixon 1971 das Goldfenster für die Einlösung durch ausländische Regierungen schloss, war der US-Dollar ohne jede Spur von Golddeckung oder Konvertierbarkeit. Ohne Konvertierbarkeit ist jede neue Währung, auch wenn sie den Anschein erweckt, durch Gold gedeckt zu sein, nur ein weiteres leeres Versprechen und ein weiterer Ersatz für echtes Geld, d.h. Gold.Trauen Sie den Regierungen Russlands und Chinas oder einer quasi-staatlichen Behörde zu, eine vorgeschlagene neue Währung (goldgedeckt oder nicht) einzuführen und aufrechtzuerhalten, die eine bessere Alternative zum US-Dollar wäre? So schlecht der Dollar auch ist, eine bessere Alternative werden Sie von keinem der BRICS-Länder bekommen. Das ist ganz offensichtlich so, denn... Inflation ist die Entwertung des Geldes durch die Regierung. Alle Regierungen inflationieren und zerstören ihre eigenen Währungen. Im Falle der BRICS-Länder ist die vorgeschlagene neue Währung ein Ersatz für einen Ersatz (US-Dollar) für Gold/echtes Geld. (Siehe auch " Gold Convertibility – Not Gold Backing ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 31. Oktober 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.