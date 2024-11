Gründe für Investitionen in den USA trotz weltwirtschaftlicher Bedenken

In seinem Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway aus dem Jahr 2022 schrieb Warren Buffett, dass er in seinen 80 Jahren als Investor "noch keine Zeit erlebt hat, in der es sinnvoll gewesen wäre, langfristig gegen Amerika zu wetten". Buffetts Worte waren selten so aktuell wie heute. Die Präsidentschaftswahlen stehen an und die Geschichte zeigt, dass die USA unabhängig davon, wer an der Macht ist, stets besser abgeschnitten haben als ihre weltweiten Konkurrenten und diejenigen belohnt haben, die den Kurs beibehalten haben.Aus diesem Grund haben wir vor zwei Jahren die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, unseren Emerging Europe-Fonds zu schließen. Und warum? Weil Europa im Vergleich zu den Möglichkeiten hierzulande einfach nicht wettbewerbsfähig ist. Langsames Wachstum und regulatorische Hürden belasten das wirtschaftliche Potenzial des Kontinents. Abgesehen von seinem riesigen Luxusmarkt ist Europa ein abschreckendes Beispiel, das uns an die Risiken einer übermäßigen Regulierung und einer sich nur langsam entwickelnden Politik erinnert.Allen Rezessionsprognosen zum Trotz ist die US-Wirtschaft führend. Nach der jüngsten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird das Land in diesem Jahr um 2,8% wachsen und damit jede andere G7-Wirtschaft übertreffen.Schauen Sie sich nur den Technologiesektor an: Die überwiegende Mehrheit der weltweit führenden Technologieunternehmen hat ihren Sitz in den USA und profitiert von einer soliden Finanzierung in der Früh- und Spätphase, einem unübertroffenen Talentpool und einem regulatorischen Umfeld, das - auch wenn es nicht perfekt ist - den Unternehmen Wachstum und Erfolg ermöglicht. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Fähigkeit Amerikas, echte Innovationsgiganten wie Apple, Google und Amazon zu fördern, noch verstärkt.Europa hingegen hinkt hinterher, gefesselt von Bürokratie und einem übervorsichtigen Ansatz bei Investitionen in neue Technologien. Im vergangenen Sommer zogen sich Meta (Facebook) und Apple aufgrund regulatorischer Hürden von der Markteinführung wichtiger Produkte in Europa zurück. Um es klar zu sagen: Europa hat viele starke Universitäten und kluge Köpfe, aber seine drakonischen Gesetze hemmen sein eigenes Wachstum.In den vergangenen zwei Jahrzehnten war der US-Aktienmarkt ein Kraftpaket. Kurz vor der Finanzkrise 2008 war die Marktkapitalisierung des S&P 500 geringfügig höher als die des STOXX Europe 600. Seitdem ist der US-Markt um das Achtfache gewachsen, während sich der europäische Markt kaum bewegt hat. Unternehmen auf der anderen Seite des Atlantiks notieren jetzt an den US-Börsen, weil sie von unseren dynamischeren Finanzmärkten angezogen werden.Wenn ich mir die wirtschaftliche Entwicklung in Europa ansehe, kann ich verstehen, warum viele Menschen zögern, dort zu investieren. Auch aus diesem Grund haben wir unseren Emerging Europe-Fonds geschlossen. Während Amerika innovativ ist, reguliert Europa. Und da sich immer mehr Unternehmen an die NYSE und NASDAQ wenden, ist die Realität klar: Amerika ist nach wie vor der beste Ort für Investitionen, selbst in Zeiten des politischen Wandels. Ich bin nicht der einzige, der das glaubt. Laut der jüngsten Umfrage des Conference Board unter Anlegern gaben 51,4% der Befragten an, dass sie mit einer Fortsetzung der aktuellen Aktienmarktrally im nächsten Jahr rechnen.Fairerweise muss man sagen, dass die USA nicht ohne eigene Herausforderungen sind. Die Staatsverschuldung ist auf 35,8 Billionen Dollar gestiegen, und die Kreditkartenschulden der Verbraucher haben ein 20-Jahres-Hoch erreicht. Die Inflation ist zwar gegenüber ihrem Höchststand zurückgegangen, doch die Gefahr eines erneuten Anstiegs bleibt bestehen. Viele erinnern sich an die zweistelligen Inflationsschübe der 1970er Jahre, die durch Staatsausgaben, eine Ölkrise und einen schwächelnden Dollar nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods angeheizt wurden.Einige befürchten, dass sich dieses Szenario heute wiederholen könnte, da die Verschuldung weiter ansteigt. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass selbst in den 1970er Jahren - einem der unbeständigsten Jahrzehnte für die US-Wirtschaft - Anleger, die den Kurs beibehielten, letztendlich belohnt wurden.Viele Leser sind vielleicht besorgt über die bevorstehenden Wahlen und die politischen Veränderungen, die sie mit sich bringen könnten, aber gegen Amerika zu wetten ist keine erfolgreiche Strategie. Die USA haben sowohl in Zeiten des Booms als auch in Zeiten der Krise besser abgeschnitten als andere. Unsere Wirtschaft ist innovativ, und unsere Finanzsysteme sind darauf ausgelegt, Veränderungen standzuhalten. Politische Zyklen kommen und gehen, doch Amerika steht weiterhin an der Spitze der Welt, was Wachstum und Chancen angeht.Denken Sie an Buffetts Worte: Wetten auf Amerika haben sich in der Vergangenheit immer ausgezahlt. Und mit den richtigen Strategien, wie z. B. einer gesunden Allokation in Gold, können Sie auch in Zukunft Ihr Vermögen aufbauen und über Generationen hinweg halten.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 4. November 2024 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.