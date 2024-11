Gold: Ein Textbuch-Bullenmarkt

Letzte Woche lautete der Titel meines Artikels "Jubel dem Silberbullen", und als ich den Titel schrieb, dachte ich mir, dass, wenn es jemals eine Schlagzeile gegeben hätte, die den Satz "Hochmut kommt vor dem Fall" einlud und verinnerlichte, es dieser Satz gewesen wäre. Normalerweise bin ich nicht abergläubisch, aber ich stimme voll und ganz mit dem Konzept überein, dass man die Götter nie in Versuchung führen sollte, wenn es um die Märkte geht, aber das gilt doppelt für die Rohstoffmärkte und in zehnfacher Hinsicht für den Silbermarkt.Mark Twain hat ein berühmtes Zitat, das wie folgt lautet: "Es ist nicht das, was man nicht weiß, was einen oft in Schwierigkeiten bringt; es ist das, was man sicher weiß, was sich als nicht ganz so herausstellt."Keine wahreren Worte wurden je geschrieben. Vor anderthalb Wochen erreichte Silber neue Höchststände - genau wie die Tech-Aktien jede zweite Woche, seit die Banker beschlossen haben, den "asymmetrischen Vermögenseffekt" zu propagieren, indem sie die Aktien bei Bedarf anheizen. Ich beschloss, mich den Silberbullen anzuschließen, die alle auf dem Zahnfleisch daherkamen und jeden anprangerten, der das Sprottsche Mantra von 200 Dollar Silber in Frage stellte. Ich war mir in Twainscher Manier "sicher", dass Silber einfach höher steigen musste.Insgeheim und unter dem Deckmantel der Anonymität mittels einer falschen Nase und eines falschen Schnauzbarts hatte ich jedoch Angst, dass mein Agnostizismus in Bezug auf die Silberreligion im Keim erstickt worden war. Beim Verfassen des Artikels von letzter Woche ging ich davon aus, dass Silber, wie auch die Technologiewerte, auf den technischen Ausbruch reagieren und nach oben ausbrechen würde. Das ist nicht gelungen. Wir beendeten die Woche mit mir in vollem "Depressionsmodus", da der eine Rohstoff, der in den 40 Dollar gehandelt werden sollte, erneut unter dem Ausbruchspunkt (32,75 Dollar bis 33,00 Dollar auf Dezemberbasis) schließt und mich nun zwingt, mein Denken neu zu bewerten.Nein. Warten Sie. "Mein Denken überdenken" ist die Art und Weise, wie ein Newsletter-Autor sagt: "Finden Sie einen Weg, Fehler einzugestehen, ohne zuzugeben, dass Ihre jährliche Abonnementgebühr zu hoch ist." Silber, meine Freunde, treibt mich in den Wahnsinn, denn es gibt keinen Umstand, unter dem es sich "normal" verhält. Es ist ein heidnischer Markt, der von Sirenen der Unterwelt mit einer teuflischen Agenda gesteuert wird. Ich besitze den iShares Silver Trust sowie eine Reihe von November- und Dezember-Calls, die jetzt ernsthaft abgetaucht sind. Ich warte auf die Wahlergebnisse, nach denen ich entweder zum "Helden" oder zum "Penner" erklärt werden werde. Wie ist das mit den technischen Fähigkeiten?Normalerweise gehe ich voll abgesichert in die US-Wahlen, aber in diesem Jahr fliege ich frei und habe keinen einzigen VIX-Call oder ETF in meinem Portfolio. Ich komme nicht darüber hinweg, dass die amerikanischen Unternehmen Rückkäufe im Wert von über einer Billion Dollar angemeldet haben, und das alles seit dem 1. November. Ja. Der 1. November war ein Tag wie kein anderer, als der Beschäftigungsbericht einen absoluten Crash bei der Beschäftigung und dennoch einen durchgängigen Anstieg bei den wichtigsten Durchschnittswerten zeigte. Ich besitze den Invesco QQQ ETF und die Dezember-Calls zu 525 Dollar, und ich bin in beiden Fällen wirklich nervös.Allerdings bin ich nervös, dass ich zu viel Bargeld in Reserve halte, da der Bärenmarkt, den ich feststelle, vor dem "Trump Tuesday" absolut überhand nahm. Bei den Höchstständen im April und Ende Juli war ich ein glühender Bär, aber immer in völligem Misstrauen gegenüber der "Triade des Bösen" (Fed, Finanzministerium und Wall Street); ich habe mich bei den Tiefstständen dieser Rückgänge (oder zumindest in deren Nähe) auf jeden Fall eingedeckt. Diesmal habe ich den deutlichen Eindruck, dass die voll abgesicherten Bären in den berauschenden Tagen nach dem Wahlergebnis schnell wieder auf die Nase fallen werden, unabhängig davon, wer nach dem Willen der Mächtigen die Freie Welt regieren wird.Die Kupferaktien haben sich abgekühlt, da der ETF die größten Kupferproduzenten repräsentiert. Der Global X Copper Miners ETF liegt 16,4% unter dem Höchststand vom 20. Mai bei 52,90 Dollar. Ich bin absolut begeistert von den fundamentalen und technischen Daten von Kupfer und glaube weiterhin, dass man, wenn man entweder von der Nachfrage- oder von der Angebotsseite aus argumentiert, in eine Rückkopplungsschleife hineingezogen wird, die weiterhin das Argument der Ressourcenerschöpfung zum Nachteil des Arguments der Nachfragezerstörung durch China vorantreibt.China gibt seinen 5-Jahres-Plan zur Modernisierung seines Stromnetzes nicht auf, nur weil ein paar chinesische Immobilienmilliardäre jetzt nur noch Millionäre sind. Die Wachstumskurve der Kernenergie befindet sich nicht nur im deprimierend niedrigen China im Aufwärtstrend, sondern auch in Lateinamerika und den meisten Ländern, die als "Schwellenländer" eingestuft werden (auch bekannt als Einwohner der "Dritten Welt"). Kupfer ist auf dem Weg zu einem Allzeithoch, und zwar aus dem ältesten und wahrsten Grund, der im Lehrbuch Econ101 steht: Zu viel Nachfrage jagt ein zu geringes Angebot. Und es wird nur noch schlimmer werden - was bedeutet, dass sich die Preise nur seitwärts oder nach oben bewegen können.Der einzige Markt im Universum, der einen kühlen Kopf bewahrt hat, ist der Goldmarkt. Er hat sich so verhalten, als hätte jemand die Grafik zuerst gezeichnet und ihn angewiesen, den Linien zu folgen. Ich habe seit Jahrzehnten keinen schöneren Chart gesehen, da die ultimative Form der Geld- und Vermögenserhaltung die CNBC-Moderatoren weiterhin in panische Grand-Mal-Anfälle versetzt.