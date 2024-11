Goldswapgeschäft im September 2024 leicht rückläufig

Wie Robert Lambourne auf der Webseite gata.org berichtet, verzeichnete man im September 2024, verglichen mit dem Vormonat, einen leichten Rückgang der Goldswaps der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Die von der BIZ durchgeführten Goldswapgeschäfte fielen im September um 45 Tonnen (oder fast 29%) von 157 Tonnen im August auf nunmehr 112 Tonnen im September."Um es noch einmal zu wiederholen, was in diesen Berichten regelmäßig gesagt wird: Es scheint, dass diese Swaps von der BIZ für einen oder mehrere ihrer Zentralbankkunden durchgeführt werden, wobei das getauschte Gold als auf einem von der BIZ registrierten Sichtkonto bei einer Zentralbank gehalten verbucht wird. In Anbetracht der Vorgänge auf dem Goldmarkt im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass die Federal Reserve der Kunde der BIZ für die Swap-Transaktionen ist", erklärt Lambourne.• September 2024: 112• August 2024: 157• Juli 2024: 148• Juni 2024: 116• Mai 2024: 109• April 2024: 78• März 2024: 71• Februar 2024: 68• Januar 2024: 117• Dezember 2023: 121• November 2023: 100• Oktober 2023: 68• September 2023: 96© Redaktion GoldSeiten.de