Benz Mining Corp.: Details zur Akquisition

Benz kam heute zurück in den Handel und hat noch weitere Details zur Akquisition der Goldprojekte in Westaustralien veröffentlicht: Link Auf 122(!) Seiten sind viele Details zu dieser Akquisition enthalten und gefühlt ist im Anhang jedes bisher gebohrtes Loch aufgeschlüsselt.Bevor wir etwas auf die Projekte eingehen, noch die Details zur parallel durchgeführten Kapitalerhöhung. Es werden 18,2 Millionen neue CDIs (in Australien verwahrte Aktien) zum Preis von 0,22 AUD ausgegeben, um 4 Millionen AUD zu platzieren. Laut der Pressemeldung ist dies so gut wie geschehen.Kommen wir zu den Projekten. Das Glenburgh Projekt umfasst 786 Quadratkilometer und bislang wurde eine 50 Kilometer lange Streichlänge ermittelt, die interessant sein soll.Nachgewiesen wurden bislang in einer ersten Ressource 16,3 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1 g/t Gold, was etwas über 510.000 Unzen Gold sind.Die unmittelbaren Explorationsarbeiten von Benz Mining werden sich auf die hochgradigen Zonen innerhalb des interpretierten "Zielpakets" konzentrieren. Sechs hochrangige Ziele (Icon, Apollo, Shelby, Hurricane, Zone 102, Zone 126) wurden innerhalb des bestehenden Ressourcen-Fußabdrucks identifiziert und bieten eine überzeugende Gelegenheit für eine rasche hochgradige Ressourcenerweiterung.Wichtig ist, dass bei den Bohrungen im Durchschnitt nur die obersten 100 Meter von der Oberfläche erprobt wurden, was ein unglaubliches Potenzial in der Tiefe offen lässt. Zusätzlich zu diesen hochgradigen Zonen weist das Projekt Glenburgh eine aufregende 5 km lange geochemische Goldanomalie mit 100 ppb auf, die die Fortsetzung der Hauptmineralisierungsstruktur entlang des Streichens anzeigt.Das zweite Projekt, Mt Egerton, liegt östlich von Glenburgh und konnte bislang mit einigen sehr spektakulären Bohrresultaten aufwarten:Das Gebiet wurde bislang nur bis zu einer Tiefe von 70 Meter untersucht und dies obwohl dort Treffer wie 5 Meter mit 96,7 g/t Gold oder 11 Meter mit 42,5 g/t Gold erbohrt wurden.Die kleine Ressource von 27.000 Unzen erscheint daher mehr als nur ausbaufähig.Es wurde auch eine neue Präsentation veröffentlicht, die Sie unter folgendem Link ansehen können: Link . Benz wird auch technische Unterstützung von Spartan erhalten, was ein weiterer Vorteil der Akquisition ist.Eine sehr gute Akquisition für Benz. Das Unternehmen hat über 1 Million Unzen Gold in Quebec nachgewiesen und nun über eine halbe Million Unzen Gold in Westaustralien akquiriert. Eine sehr gute Ausgangslage für die Zukunft, auf die man aufbauen kann.Die Aktie konnte in Australien über 11% zulegen und es wurden über 1,5 Millionen Aktien gehandelt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.