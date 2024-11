Newcore Gold ernennt Alan Pangbourne zum strategischen Berater

Vancouver, 7. November 2024 - Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, die Ernennung von Herrn Alan Pangbourne zu einem strategischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Pangbourne verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bergbausektor und ist derzeit als nicht geschäftsführender Direktor (Non-Executive Director) für OceanaGold Corporation und Chesapeake Gold Corp. tätig.Alan Pangbourne kann mehr als 35 Jahre Erfahrung im Management und in leitenden Funktionen im Bergbausektor vorweisen. Zudem verfügt er über Branchenkenntnisse in den Bereichen Betrieb, Technik und Entwicklung von Großprojekten sowie eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei M&A. Zuletzt war er von Januar 2020 bis zum Verkauf an Zijin Mining Group Co. Ltd. . im August 2020 President und CEO von Guyana Goldfields Inc. Seine umfassenden Erfahrungen in der Branche sammelte Herr Pangbourne unter anderem als Chief Operating Officer von SSR Mining Inc. und Vice President Projects South America von Kinross Gold Corp. . Davor war er 15 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen bei BHP Billiton Ltd. tätig, unter anderem als President und Chief Operating Officer von Nickel Americas, als Projects Director für die Uranabteilung von BHP (einschließlich der Olympic Dam Expansion) und als Project Manager für das Kupferprojekt Spence von BHP in Chile. Außerdem war er General Manager eines Ingenieurbüros, das auf Goldhaufenlaugungs- und Carbon-in-Pulp-Anlagen spezialisiert ist. Herr Pangbourne hat einen Bachelor of Applied Science (Extractive Metallurgy) und ein Diplom in Mineral Processing von der Western Australia School of Mines.Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärt: Wir freuen uns sehr, Alan als strategischen Berater in unserem Team begrüßen zu dürfen. Alans umfangreiche Branchenerfahrungen, wie etwa seine Erfahrung in der Errichtung und dem Betrieb von Minen sowie seine Kenntnisse der Haufenlaugung, werden für uns im Zuge des Ausbaus unseres Goldprojekts Enchi in Richtung einer Vormachbarkeitsstudie von unschätzbarem Wert sein. Mit den laufenden Bohrungen vor Ort und den Fortschritten, die wir bei den kostengünstigen Erschließungsarbeiten zur Risikominderung erzielen, sehen wir einem arbeitsreichen Jahr entgegen, in dem wir das beträchtliche Potenzial unseres bezirksweiten Goldprojekts Enchi in Ghana weiter unter Beweis stellen werden.Alan Pangbourne, strategischer Berater von Newcore, merkt an: Es ist mir eine Freude, dem Team von Newcore als strategischer Berater beizutreten, denn ich halte das Goldprojekt Enchi von Newcore für ein außergewöhnliches Projekt in Distriktgröße mit kurzfristigem Produktionspotenzial in einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet. Ich freue mich darauf, das Team bei der weiteren Erschließung des Wertpotenzials bei Newcore zu unterstützen, und ich bin begeistert von der Aussicht, dass Enchi ein langlebiges Goldlager beherbergt und längerfristig die Möglichkeit bietet, einen weiteren Wert aus dem Potenzial für eine höhergradige Sulfidmineralisierung in der Tiefe zu erschließen. Ich werde das Unternehmen mit Begeisterung bei der Wertschöpfung zugunsten aller Aktionäre und Stakeholder unterstützen, denn das Goldprojekt Enchi bietet eine enorme Chance.Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 18-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2023 nach Angaben des World Gold Council.Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd. Luke AlexanderPresident, CEO & DirektorMal Karwowska, Vice President, Corporate Development and Investor Relations+1 604 484 4399info@newcoregold.comwww.newcoregold.comDie TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie, die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten und von unserer laufenden Bohrkampagne, Bohrergebnisse, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein.