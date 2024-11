Brent-OIL vom Widerstand abgewiesen

Quelle Chart: stock3

Die Volatilität des Öls der Nordseeorte Brent bleibt unverändert hoch. Die unlängst erfolgte Erholung von der Unterstützung bei 71,85 USD ausgehend erschöpfte sich wenig überraschend im Bereich der Widerstandszone von 76,02 bis 76,86 USD. Wie zuletzt bereits Ende Oktober geschehen, wurden die Notierungen an diesem Level abgewiesen. Ein neuerlicher Abwärtsimpuls in Richtung 72,00 USD sollte daher jetzt nicht überraschen. Unterhalb von 71,85 USD besteht darüber hinaus das Risiko eines weiteren Rücksetzers bis 68,33 USD.Sollten sich hingegen die Preise nochmals in die Zone von 76,02 bis 76,86 USD hinauf bewegen, wäre bei Überwindung von 76,86 USD weitere Zugewinne bis 80,00 USD je Barrel zu erwarten.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.