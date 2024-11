Palladium - Die Bären lassen nicht locker

Mit dem Erreichen des Hochs aus dem Dezember 2023 bei 1.243 USD endete der Höhenflug von Palladium Ende Oktober abrupt und ging nahtlos in eine steile Abwärtsbewegung über. Dabei wurden die Unterstützungen bei 1.138 und 1.083 USD ohne Gegenwehr durchbrochen und damit auch die Oberseite des früheren Konsolidierungsdreiecks und die kurzfristige Aufwärtstrendlinie erreicht. Bei Supportdiagonalen wurden in dieser Woche unterschritten und der Abwärtstrend damit fortgesetzt.Zwar scheint sich das Abwärtsmomentum etwas zu verlangsamen, die Unterstützungen bei 993 USD und 980 USD dürften dennoch weiter von den Verkäufern anvisiert werden. In dieser Zone könnte eine Erholung einsetzen, die zumindest wieder über 1.041 USD und in Richtung 1.083 USD führen kann. Eine Trendwende ist jedoch erst oberhalb von 1.138 USD realistisch.Abgaben unter 980 USD würden dagegen zum einen den Anstieg seit August neutralisieren und zum anderen für eine Verkaufswelle bis 920 USD sorgen. In diesem Bereich wäre wiederum eine Erholung zu erwarten, die in einen Pullback an die 993-USD-Marke münden kann.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)