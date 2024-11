Fed senkt Zinssätze inmitten unsicherer Wirtschaftslandschaft nach Trump-Sieg

Die Federal Reserve senkte am Donnerstag die Zinssätze um einen Viertelprozentpunkt, da ihre Entscheidungsträger eine Bestandsaufnahme dessen vornahmen, was mit dem Amtsantritt des gewählten Präsidenten Donald Trump im nächsten Jahr zu einer komplexeren Wirtschaftslandschaft werden könnte, berichtet Reuters via Yahoo Finance . Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell erklärte, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen vom Dienstag, die den Weg für einen US-Präsidenten geebnet haben, der eine umfassende Deportation von Einwanderern, breit angelegte Zölle und Steuersenkungen versprochen hat, werde keine "kurzfristigen" Auswirkungen auf die US-Geldpolitik haben."Es ist ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nimmt", meinte Powell auf einer Pressekonferenz nach der Entscheidung der Fed, den Tagesgeldsatz auf 4,50% bis 4,75% zu senken. "Es geht um all die politischen Veränderungen, die stattfinden. Was ist der Nettoeffekt? Der Gesamteffekt auf die Wirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt? Das ist ein Prozess [...] den wir mit jeder Regierung immer wieder durchlaufen." In den ersten Jahren der Regierung von Präsident Joe Biden wurden beispielsweise umfangreiche Infrastruktur- und andere Ausgabengesetze verabschiedet, die das Wachstum ankurbelten, aber nach Ansicht vieler Volkswirtschaftler auch zum späteren Ausbruch der Inflation beitrugen, die die Fed mit schnellen Zinserhöhungen in den Jahren 2022 und 2023 unterdrücken musste.Trump hatte im Sommer angedeutet und in einem CNN-Bericht vom Donnerstag bekräftigt, dass er Powell bis zum Ende seiner vierjährigen Amtszeit im Mai 2026 im Amt belassen würde - und Powell sagte am Donnerstag unverblümt, dass er nicht zurücktreten würde, wenn er gefragt würde. Der Präsident sei gesetzlich nicht befugt, den vom Senat bestätigten Fed-Chef wegen politischer Meinungsverschiedenheiten zu entlassen, erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de