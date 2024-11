Bitcoin  Die Ausbruchsrally hat begonnen

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 10. November 2024. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Tageschart vom 10. November 2024. Quelle: Tradingview

CMC Crypto Fear & Greed Index vom 09. November 2024. Quelle: Coinmarketcap

In unserer letzten Analyse vom 22. September hatten wir die Vermutung geäußert, dass der Bitcoin und damit der ganze Krypto-Sektor noch etwas mehr Zeit benötigen dürften. Tatsächlich rutschte der Bitcoin bis zum 10. Oktober nochmal kurzzeitig unter die psychologische Marke von 60.000 USD, nur um am nächsten Tag wieder deutlich nach oben zu schießen. Diese letzte Bärenfalle markierte die endgültige Trendwende, welche bereits mit dem Crash-Tief am 5.August bei 49.130 USD ihren Anfang genommen hatte.Spätestens mit dem Wahlsieg von Donald Trump ist klar, dass die Ausbruchsrally beim Bitcoin begonnen hat. Schon jetzt steht ein neues Allzeithoch bei 79.780 USD zu Buche. Die starke Widerstandszone zwischen 72.000 und 76.000 USD ist damit gesprengt worden. Oberhalb von 80.000 USD sollte das eigentliche Feuerwerk beginnen und die Bitcoin-Kurse zügig in Richtung des psychologischen Magneten 100.000 USD voranbringen.Insgesamt hat das saisonale Muster auch dieses Jahr wunderbar funktioniert und geduldigen Investoren in den Sommermonaten zwischen 50.000 und 54.000 USD wie erwartet gute Einstiegskurse verschafft.Seit dem Crashtief am 5. August bei 49.130 USD konnte der Bitcoin in den letzten vierzehn Wochen um beeindruckende 60,92% ansteigen. Das Allzeithoch vom 14.März bei 73.794 wurde in der letzten Woche ohne große Gegenwehr überschritten. Damit hat der Bitcoin die große Widerstandszone der Bären überwunden.Allerdings hat der Anstieg Kraft gekostet, so dass eine leicht überkaufte Wochen-Stochastik vorliegt. Wichtig wäre daher jetzt, dass die Bullen den Kaufdruck aufrechterhalten können und die schräge Widerstandszone hinter sich lassen können. Innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrendkanals ist noch Platz bis ca. 82.000 USD.In der Summe ist der Wochenchart bullisch. Das obere Wochen-Bollinger Band (74.741 USD) wird aktuell nach oben aufgebogen. Das Kursziel aus dem Henkel (Handle) liegt bei ca. 100.000 USD und könnte vielleicht sogar bis zum Jahresende erreicht werden. Darüber hinaus wartet das zweite Kursziel aus der Cup-and-Handle Formation bei ca. 130.000 USD.Auch auf dem Tageschart hat der Bitcoin alle bekannten Widerstände überschritten und der Ausbruch konnte in den letzten Tagen weiter an Fahrt gewinnen. Eventuell benötigt es allerdings nochmal ein kurzes Durchatmen ähnlich wie im Dezember 2020, als der Ausbruch eigentlich auch schon in vollem Gange war, aber alle schwachen Hände mit einer kleinen Bullenfalle in der Größenordnung von -11,8% rechtzeitig vor der Kursexplosion noch abgeschüttelt wurden.Analog wäre aktuell ein Rücksetzer/Dip bis auf ca. 72.000 USD bis maximal 68.000 USD noch vorstellbar. Deutlich tiefer sehen wir den Bitcoin aber nicht mehr fallen. Vielmehr dürfte so ein potenzieller Abschüttler die wirklich allerletzte Kaufchance vor dem Run auf 100.000 USD+x darstellen.Insgesamt ist der Tageschart bullisch, allerdings auch überkauft. Sollte den Bullen kurzfristig die Puste ausgehen, wäre ein kleiner Rücksetzer (Dip) in Richtung 72.000 bis 68.000 USD keine Überraschung. Unterhalb von 68.000 USD bzw. unterhalb der schnell steigenden 50-Tagelinie (66.837 USD) sehen wir den Bitcoin allerdings nicht mehr fallen. Jeder Rücksetzer ist eine Kaufchance.