Gold - Mit einem Bein im kurzfristigen Abwärtstrend

Nachdem das Kursziel bei 2.770 USD überschritten und das Zwischenziel bei 2.795 USD fast erreicht worden war, kam der Goldpreis Ende Oktober deutlich zurück und wurde in der Vorwoche von einer heftigen Verkaufswelle erfasst. Diese drückte den Kurs direkt unter den Support bei 2.685 USD und durchbrach damit die Aufwärtstrendlinie, die den Kurs in den letzten Monaten auf der Unterseite gestützt hatte. Nach diesem Verkaufssignal fiel Gold an die 2.650-USD-Marke und konnte dort eine leichte Erholung starten, die aktuell wieder beendet wird.Im Bereich von 2.670 USD könnte jetzt theoretisch eine zweite Erholungsbewegung einsetzen. Bleibt diese aus, ist direkt mit dem nächsten Einbruch auf 2.650 USD zu rechnen. Darunter stünden Abgaben bis 2.600 und 2.575 USD an, ehe eine Gegenbewegung folgen kann. Unter dieser Zone dürfte Gold allerdings schon bis 2.531 USD und 2.483 USD zurücksetzen.Ein Wiederanstieg über 2.685 USD könnte zwar eine kurze Erholung bis 2.710 USD nach sich ziehen. Bullisch wäre aktuell aber erst ein nachhaltiger Ausbruch über 2.735 USD bis 2.750 USD zu werten. In diesem Fall dürfte das aktuelle Rekordhoch bei 2.790 USD erreicht werden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)