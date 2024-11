Der Weg des Goldes nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch

Zu Beginn dieses Jahres brach Gold aus seinem Cup-&-Handle-Muster aus und verzeichnete den größten Ausbruch seit 50 Jahren. Seitdem ist der Goldpreis stetig gestiegen, könnte aber nach dem Ausbruch erstmals eine nennenswerte Korrektur erfahren. Im letzten halben Jahrhundert gab es drei weitere Fälle, in denen Gold ein neues Allzeithoch erreichte. Der erste Chart zeigt den Goldpreis in den 1970er Jahren, einschließlich der beiden Ausbrüche zu neuen Allzeithochs.Anfang 1972 übertraf der Goldpreis seinen Höchststand von 1968 und stieg bis zum Sommer weiter an. Dann korrigierte er um 14%, was mit einem Test seines 200-tägigen gleitenden Durchschnitts endete. Der Ausbruch wurde nicht erneut getestet. Später in diesem Jahrzehnt erholte sich der Goldpreis von seinem bösen Bärenmarkt und übertraf Ende 1978 seinen Höchststand von 1974. Danach korrigierte der Goldpreis rasch um 21%, testete erneut den Ausbruch und erreichte die Talsohle an seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt.Im Herbst 2009 durchbrach der Goldpreis die Marke von 1.000 Dollar je Unze. Es überstieg die Marke von 1.200 Dollar je Unze, bevor es um 14% auf seinen 150-tägigen gleitenden Durchschnitt korrigierte.Gegenwärtig ist der Goldpreis seit seinem Tiefststand im Jahr 2022 um etwa 73% gestiegen.Er schloss die Woche bei 2.695 Dollar. Der 200-tägige gleitende Durchschnitt liegt bei 2.395 Dollar und der 150-tägige gleitende Durchschnitt bei 2.486 Dollar. Beide sind stark steigend. Bei jedem der letzten drei Ausbrüche zu neuen Allzeithochs testete Gold seinen 150- oder 200-tägigen gleitenden Durchschnitt nicht lange nach dem Ausbruch. Der 200-tägige gleitende Durchschnitt dürfte bis Januar die Marke von 2.500 Dollar erreichen.Beachten Sie, wie sich Gold nach dem Test des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts Ende 1972 und Ende 1978 entwickelte. In beiden Fällen stieg der Goldpreis in den folgenden 14 Monaten explosionsartig an. Der nachstehende Chart zeigt die Entwicklung der drei Ausbrüche zu neuen Allzeithochs auf der Skala des aktuellen Ausbruchs. Beide Durchschnitte (der eine für alle drei und der andere für die beiden schwächeren der drei) zeigen, dass sich Gold nach einer Korrektur Anfang nächsten Jahres erholen und dann im Frühjahr an Fahrt gewinnen könnte.Gold könnte 3.000 Dollar je Unze oder sogar noch höher erreichen, bevor eine Korrektur einsetzt.Das andere Szenario ist, dass die eigentliche Korrektur bereits begonnen hat und der Goldpreis 2.500 Dollar je Unze und seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt testen könnte. In jedem Fall sollten wir uns die Entwicklung des Goldpreises nach der ersten Korrektur nach dem Ausbruch auf neue Allzeithochs ansehen. Anfang der 1970er Jahre stieg der Goldpreis in den folgenden 15 Monaten um 200% an. Ende der 1970er Jahre explodierte er innerhalb von nur 14 Monaten um 400%. Nach dem Test des 150-tägigen gleitenden Durchschnitts Anfang 2010 stieg er innerhalb von 15 Monaten um 51%.Würde man der schwächsten der drei Phasen folgen, würde der Goldpreis bis zum Ende des ersten Quartals 2026 auf fast 3.800 Dollar je Unze steigen. Die derzeitige Schwäche ist ein Geschenk. Nutzen Sie sie, um Juniorunternehmen mit hochwertigen Vermögenswerten und einem hohen Wert zu identifizieren und sich auf sie zu konzentrieren. Sie sollten sich positionieren, bevor Gold im Vergleich zum 60/40-Portfolio nach oben explodiert und aus seinem 45-jährigen Tiefpunkt gegenüber der Inflation ausbricht.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 9. November 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.