Vietnam: Goldbörse soll zu gegebener Zeit gegründet werden

Vietnam wird zu gegebener Zeit eine Goldbörse einrichten, wenn es in der Lage ist, alle erforderlichen Bedingungen zu erfüllen, sagte Nguyen Thi Hong, Gouverneurin der vietnamesischen Staatsbank, während einer Fragestunde in der Nationalversammlung am 11. November in Hanoi. Dies berichtet die vietnamesische Nachrichtenplattform VOV . Hong antwortete auf die Frage von Abgeordneten der Nationalversammlung, warum das Land noch keine Goldhandelsplattform eingerichtet habe, um die Volatilität des Goldmarktes, die in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt hatte, in den Griff zu bekommen. Die Gouverneurin erklärte, dass das Ziel der Einrichtung einer Goldhandelsplattform darin bestehe, einen transparenteren, sichereren und stabileren Goldmarkt zu schaffen, der es sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen erleichtern würde, Gold zu kaufen und zu verkaufen.Der Aufbau einer solchen Goldbörse erfordert jedoch auch Investitionen in die Infrastruktur. Im Gegensatz zum großen Goldproduzenten China produziert Vietnam kein Gold im eigenen Land und muss das Edelmetall von den internationalen Märkten importieren, um genügend Gold für den Handel zur Verfügung zu haben. "Um eine Goldbörse zu gründen, muss die vietnamesische Staatsbank mit verschiedenen Ministerien zusammenarbeiten und gründliche Studien und Folgenabschätzungen durchführen, um der Regierung einen Zeitpunkt zu empfehlen, der den Bedingungen und dem Kontext des Landes entspricht", so Hong.Die Frage der Goldverwaltung hat in jüngster Zeit aufgrund der starken Schwankungen der Goldpreise, die erheblich von den Weltmarktpreisen abweichen, an Brisanz gewonnen. Dies hat zu Spekulationen und unregulierten Investitionen in Gold geführt, was die Kontrolle des Marktes erschwert. Zudem gilt Gold in Vietnam als beliebte Anlageform, insbesondere in Zeiten hoher Inflation oder wirtschaftlicher Instabilität. Die Menschen ziehen es oft vor, Gold zu horten, anstatt bei Banken zu sparen oder in andere Kanäle zu investieren, was wiederum zu Instabilität auf den Finanzmärkten führt und das Währungsmanagement erschwert.© Redaktion GoldSeiten.de