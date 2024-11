Bolivien hebt neue Goldregel nach wenigen Tagen auf

Die bolivianische Zentralbank hat die erst vor zwei Tagen veröffentlichten neuen Regeln zur Meldung ihrer Goldreserven wieder verworfen, berichtet BNN Bloomberg . In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung meinte die Bank, dass sie den Beschluss nicht umsetzen werde, um "Spekulationen zu vermeiden, die der wirtschaftlichen Stabilität des Landes schaden könnten". Die Resolution hätte es der Bank erlaubt, ihre Goldbestände zweimal im Jahr zu melden: am 5. November und am 5. Mai. Dies hätte dem Land möglicherweise mehr Liquidität verschafft, um Importe zu bezahlen und die lähmende Treibstoffknappheit zu lindern.Laut Gesetz muss die Institution mindestens 22 Tonnen des Metalls halten, aber die Änderung hätte es ihr erlaubt, zwischen den Berichtszeitpunkten unter dieses Niveau zu fallen. Bolivien brauche "Flexibilität" bei der Verwaltung seiner Goldreserven, um "das normale Funktionieren des internationalen Zahlungsverkehrs im Land aufrechtzuerhalten", hieß es in der ursprünglichen Entscheidung der Bank, die auf ihrer Website veröffentlicht wurde.Der Präsident der Bank, Edwin Rojas, sagte am Freitag vor Journalisten in La Paz, dass die Bank am 7. November über 121 Millionen Dollar in bar und rund 1,9 Milliarden Dollar in Gold verfügte. Die Bank besitze mehr als 22 Tonnen des Metalls. Bolivien befindet sich in einer Wirtschaftskrise, da der Mangel an Devisen zu einer Verknappung von Treibstoff und anderen wichtigen Gütern sowie zu einer Beschleunigung der Inflation führt. Die Krise wird durch Zusammenstöße zwischen Anhängern des Präsidenten Luis Arce und des ehemaligen Präsidenten Evo Morales verschärft.© Redaktion GoldSeiten.de