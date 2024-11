Europa schließt die Vorbereitungen für einen Goldstandard ab

Länder außerhalb der Eurozone, aber innerhalb der Europäischen Union, d. h. Länder, die eines Tages der Eurozone beitreten könnten, wie Polen, Ungarn und die Tschechische Republik, bereiten sich auf einen neuen Goldstandard vor. Um sich auf ein auf Gold basierendes Währungssystem vorzubereiten, kaufen sie Gold, um ihre Reserven an den Durchschnitt der Eurozone anzugleichen. Dieser Ausgleich der Goldreserven in Europa ist ein zentrales Thema, über das ich ausführlich geschrieben habe.Und nun sind weitere Beweise für diese Pläne aufgetaucht, diesmal von Konrad Raczkowski, dem ehemaligen Finanzminister Polens. Raczkowski argumentierte kürzlich, dass die offiziellen Goldreserven in Europa gleichmäßig im Verhältnis zum BIP verteilt werden müssen, was "in naher Zukunft [...] der neue Goldstandard sein wird". Seine Aussage ist ein weiterer Beweis für die Vorbereitungen Europas auf einen Goldstandard.Da die Vereinigten Staaten, der Emittent der Weltreservewährung, eine kritische Phase in ihrer Schuldenspirale erreicht haben und die geopolitischen Spannungen weiter zunehmen, ist es von größter Bedeutung, dass wir beurteilen, welche Rolle Gold im internationalen Währungssystem in Zukunft spielen wird.Die meisten der größten Zentralbanken haben einen "Plan B" für den Fall, dass ihre Papierpolitik aus dem Ruder läuft, und dieser Notfallplan wird bis zu einem gewissen Grad zwischen ihnen abgestimmt. Die ersten Samen für einen Plan B wurden von europäischen Zentralbankern und Politikern in den 1970er Jahren gepflanzt. Nur die USA und einige ihrer gehorsamsten Vasallenstaaten waren nicht zur Zusammenarbeit bereit.Plan B ist natürlich Gold, das praktisch jede Währungsbehörde auf diesem Planeten besitzt und das von nicht-westlichen Zentralbanken in den letzten Jahren als Reaktion auf die Bewaffnung und Entwertung des Dollar in Rekordmengen gekauft wurde (siehe Chart 1 unten). Eine deutliche Veränderung in der internationalen Währungsordnung steht uns bevor.Während des Niedergangs von Bretton Woods war klar, dass mehrere europäische Länder zu einem Goldstandard übergehen wollten. Sie konnten dies damals nicht durchsetzen, unter anderem weil die Vereinigten Staaten ihre militärische Stärke einsetzten, um solche Bemühungen zu blockieren. Ein weiterer Grund war, dass das weltweite Währungsgold zu dieser Zeit ungleich verteilt war. Die meisten Metallreserven befanden sich in Westeuropa (1).Wenn die Welt zu einem neuen Währungssystem übergeht, wird dieses neue System am besten gedeihen, wenn alle Länder eine gleiche Menge (proportional) der neuen Währungseinheit besitzen. Im 19. Jahrhundert, als die meisten Länder zum klassischen Goldstandard übergingen, stieg die Goldnachfrage, was den Goldpreis in die Höhe trieb und zu Deflation führte (Gold war die Rechnungseinheit). Je unausgewogener die derzeitige Verteilung der offiziellen Goldreserven ist, desto weniger reibungslos verläuft der Übergang zu einem internationalen Währungssystem auf Goldbasis.Anfang der 1990er Jahre begannen die europäischen Zentralbanken mit dem Verkauf von Goldreserven. Die niederländische Zentralbank (DNB) beispielsweise verkaufte 1992 insgesamt 400 Tonnen. Das Gold wurde über die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) außerhalb des Marktes an die chinesische Zentralbank (PBoC) verkauft. Dies war der erste Schritt zu einer ausgewogeneren Verteilung des Goldes.Als die Verkäufe durch Europa weitergingen, wurde der Goldmarkt besorgt, dass unkoordinierte Verkäufe den Markt destabilisieren und den Preis nach unten treiben würden. Daher unterzeichneten 15 europäische Zentralbanken auf der Jahrestagung des IWF in Washington DC im Jahr 1999 eine Vereinbarung zur Koordinierung ihrer Verkäufe (2). Dieses Abkommen wurde unter der Bezeichnung Central Bank Gold Agreements (CBGA) bekannt.In der CBGA heißt es, dass "Gold ein wichtiger Bestandteil der weltweiten Währungsreserven bleiben wird. Die kollektiven Verkäufe werden in den nächsten fünf Jahren auf 2.000 Tonnen begrenzt, das sind etwa 400 Tonnen im Jahr." Die Unterzeichner kündigten außerdem an, dass sie ihre Leihgaben im selben Fünfjahreszeitraum nicht erhöhen würden (1999 hatten sie 2.119 Tonnen geleast).Diese Ankündigungen führten zu einer Aufwärtsbewegung des Goldpreises - die Unsicherheit über den Umfang der Goldverkäufe durch den offiziellen Sektor war weitgehend beseitigt. Das CBGA wurde wiederholt verlängert, bis 2014, obwohl die meisten Verkäufe nach 2008 eingestellt wurden.Das CBGA schien ein Abkommen für koordinierte Goldverkäufe zu sein. Doch wer genau hinsah, stellte fest, dass es offensichtlich darum ging, die Goldreserven der Länder im Verhältnis zum BIP anzugleichen. Nur mittelgroße Volkswirtschaften in Europa verkauften viel, während große Volkswirtschaften nur sehr wenig verkauften.Darüber hinaus haben von den kleinen Ländern Zypern, Estland und Litauen während des "konzertierten Verkaufsprogramms" keine einzige Unze Gold verkauft. Und Irland legte 2007 sogar eine halbe Tonne zu und kaufte auch nach 2008 weiter.