Aurania Resources: Nickelproben aus Korsika enthalten Edelmetalle sowie Kobalt und Kupfer

Toronto, 11. November 2024 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) hat vorläufige Ergebnisse der laufenden Mineralaufbereitung, Laboranalysen und metallurgischen Studien erhalten, die von SGS Laboratories (Lakefield) Ltd. (SGS) an einer Probe mit magnetischem Sand, der am Strand von Nonza auf Korsika entnommen wurde, erhalten. Diese Untersuchungen wurden unter unabhängiger Aufsicht von Herrn John Rae, P. Geo. aus Ontario, Kanada, durchgeführt. Das nickelhaltige Mineral im schwarzen magnetischen Sand ist Awaruit, eine natürlich vorkommende Nickel-Eisen-Legierung, die sowohl eine hohe spezifische Dichte (Dichte) als auch eine hohe magnetische Suszeptibilität (Magnetismus) aufweist.- Der schwarze Sandstrand von Nonza Beach auf Korsika enthält das magnetische Nickel-Eisen-Mineral Awaruit, das durch die Küstendrift aus einer nahe gelegenen historischen Mine transportiert wird.- Der Strand ist etwa 1350 Meter lang und bis zu 350 Meter breit, wobei sich das Strandmaterial auf dem Meeresboden bis zu mindestens weiteren 600 Metern vor der Küste erstreckt. Die maximale Strandmächtigkeit wird auf 14 Meter geschätzt, muss jedoch noch durch Bohrungen überprüft werden.- Vorläufige Studien zeigen, dass der Strand zu 40 % aus Sand besteht, von dem bis zu 31,7 % magnetisch sind, und ein magnetisches Konzentrat des Sandes (enthält Awaruit + Magnetit) ergab 40,1 % Nickel. 98 % des Awaruits liegen in der Fraktion 1 mm vor.- Neue Analyseergebnisse eines Awaruit-Flotationskonzentrats zeigen 71,4 % Nickel, 0,98 % Kobalt, 0,65 % Kupfer, 0,58 g/t Gold, 0,09 g/t Platin und 0,39 g/t Palladium.- Weitere metallurgische Studien sind im Gange, um die potenzielle Marktfähigkeit des gemischten Awaruit-Magnetit-Nickel-Rohstoffs im Vergleich zu reinem Awaruit als Polymetallprodukt zu bestimmen.- Eine Studie über identische Sande am nahe gelegenen Albo Beach ist ebenfalls im Gange.SGS konnte ein nahezu reines Awaruit-Konzentrat mittels einer Kombination aus Mahlen und Flotation des magnetischen Sandes isolieren, der in einer Traverse über dem Nonza Beach mittels eines Seltenerdmagneten mit hoher Feldstärke gesammelt wurde. Das Awaruit-Flotationskonzentrat wies einen Gehalt von 71,4 % Nickel, 0,98 % Kobalt, 0,65 % Kupfer, 0,58 g/t Gold, 0,09 g/t Platin und 0,39 g/t Palladium auf. Durch die Flotationsmethode konnten 83,8 % des im magnetischen Sand enthaltenen Nickels gewonnen werden, der einen Nickelgehalt von 6 % aufwies. Durch die Rückflotation wurde ein zweites Produkt aus fast reinem (93 %) Magnetit gewonnen. Dieser Prozess wurde noch nicht optimiert und ist nur ein erster Durchlauf. Es wird angenommen, dass die Gewinnung von Nickel aus dem magnetischen Rohsand verbessert werden kann.Eine Auswertung der Literatur zeigt, dass die Anreicherung von Platingruppenmetallen (PGM) in Awaruit recht selten ist. Das einzige andere dokumentierte Vorkommen befindet sich auf der russischen Halbinsel Kamtschatka A. Kutyrev, V.S. Kamenetsky, A. Kontonikas-Charos, D. P. Saveley, T.Y. Yakich, Lithosphere Volume 2023; Behaviour of platinum-group elements during hydrous metamorphism; constraints from awaruite mineralization (Verhalten von Platingruppenelementen während der wasserhaltigen Metamorphose; Einschränkungen durch Awaruit-Mineralisierung).. Das Unternehmen hatte zuvor durch eine an der Western University in Kanada durchgeführte Elektronenmikrosondenanalyse festgestellt, dass der korsische Awaruit PGM enthält, und diese neuen Untersuchungsergebnisse von SGS bestätigen und quantifizieren dies.Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Oktober 2024 dargelegt, lieferte ein von SGS erzeugtes Mozley-Gravitationstabellenkonzentrat aus magnetischem Strandsand einen Nickelgehalt von 40,1 %. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass ein unreines Awaruit-Magnetit-Gravitationskonzentrat an sich potenziell als Beschickungsmaterial für einen Nickelmatte-Schmelzofen verkauft werden könnte. Die Gewinnung und Isolierung eines reinen Awaruit-Produkts könnte jedoch die Gewinnung von Kobalt, Kupfer und Edelmetallen in einem Wertschöpfungsszenario ermöglichen. Hydrometallurgische Studien unter Verwendung einer atmosphärischen Laugung des Rests der durch Flotation gewonnenen Probe sind im Gange und liefern ermutigende erste Ergebnisse. Das Unternehmen plant derzeit nicht, eine Raffinerie zu bauen oder Materialien in Batteriequalität herzustellen, möchte jedoch alle Möglichkeiten für eine kommerzielle Nutzung prüfen.Das Unternehmen stellt fest, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genügend Arbeit geleistet hat, um eine konforme Ressource zu ermitteln.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, VP Exploration von Aurania, überprüft und genehmigt. Jean-Paul Pallier ist ein ausgewiesener EurGeol der European Federation of Geologists und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators. Aurania Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Carolyn Muir, VP Corporate Development & Investor RelationsAurania Resources Ltd.(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, die Tonnage und der Gehalt der Mineralisierungen, die das Potenzial für einen wirtschaftlichen Abbau und eine wirtschaftliche Verarbeitung haben, die Vorzüge und die Effektivität der bekannten Prozess- und Gewinnungsmethoden, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitplan für die Aufnahme des Betriebs, die Tatsache, dass die Teams des Unternehmens vor einem Bohrprogramm auf Kurs sind, der Beginn eines Bohrprogramms und die Einschätzung der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, zählen unter anderem das Versäumnis, Mineralressourcen zu identifizieren; das Versäumnis, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; das Unvermögen, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; das Unvermögen, Mineralisierungen mit bekannten Bergbaumethoden zu gewinnen und zu verarbeiten; das Vorhandensein schädlicher Mineralisierungen oder das Unvermögen, Mineralisierungen in einer umweltverträglichen Art und Weise zu verarbeiten; Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Versorgungskette, Einschränkungen der Arbeitskräfte und der Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie lokale und internationale Reisen; das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen beim Erhalt derselben; das Unvermögen, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen; ein Versäumnis, die Umweltvorschriften einzuhalten; eine Abschwächung der Abhängigkeit des Marktes und der Industrie von Edelmetallen und Basismetallen; und jene Risiken, die in den auf SEDAR+ hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 