Ölpreis (Brent): Abwärtstrend setzt sich durch

Der Ölpreis Brent rutschte an den Vortagen wieder deutlich ab. Nach dem Scheitern an der Hürde bei 76,71 USD konnten sich die Notierungen auch nicht mehr auf der bei 73,15 USD liegenden Unterstützung halten.Weitere Abgaben in Richtung der 70,61 USD sind bei Brent auch direkt möglich. Hier bietet sich die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten. Schafft es der Kursverlauf, die 73,68 USD zu überwinden, könnte ein weiterer Test der 76,71 USD noch folgen. Unterhalb der 70,61 USD öffnet sich der Weg hingegen direkt weiter nach unten in Richtung der Tiefs bei 69,12 USD.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)