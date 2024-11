Green Bridge Metals richtet einen Hauptsitz in Minnesota ein

Vancouver, 12. November 2024 - Green Bridge Metals Corp. (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) ("Green Bridge" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es ein Unternehmen gegründet hat, das über eine Lizenz für den Bundesstaat Minnesota, USA, verfügt, sowie ein Büro und eine Kernanlage in der Gegend von Duluth, Minnesota. Green Bridge Metals USA, LLC wurde gegründet und wird im Namen der Green Bridge Metals Corporation in diesem Bundesstaat tätig sein. Die Einrichtung eines Hauptsitzes in Minnesota ermöglicht es dem Unternehmen, den Plan zur erneuten Entnahme von Bohrkernen aus den Kupfer- (Cu), Nickel- (Ni) und Platingruppenelementen (PGE) (±Titan (Ti) und Vanadium (V)) beim Projekt Skibo (Abbildung 1) voranzutreiben. Das Unternehmen verfügt über eine aktive Kernanlage, die zur Verarbeitung von Bohrkernen bereit ist, und wird noch in diesem Monat mit dem Transport und der Entnahme von Kernproben beginnen. Die Ergebnisse dieses Programms werden ein umfassenderes Verständnis der enthaltenen Cu-Ni-PGE-Mineralisierung bei Skibo ermöglichen und das Potenzial für eine Ti- und V-Mineralisierung beleuchten, die bei den jüngsten Bohrungen bei Skibo nicht analysiert wurde.Darüber hinaus dient diese Fläche als Operationsbasis, da sich das Unternehmen auf eine hubschraubergestützte Versatile Time Domain Electromagnetic (VTEM)-Untersuchung vorbereitet, mit deren Durchführung das Unternehmen Geotech beauftragt hat und die voraussichtlich in der letzten Novemberwoche beginnen wird. Die VTEM-Untersuchung soll das gesamte Grundstück Titac sowie das Gebiet Boulder abdecken (Abbildung 2)."Die Einrichtung eines Hauptsitzes in Minnesota ist ein wichtiger Schritt, um das Projekt South Contact Zone voranzubringen. Wir sind optimistisch, dass die Ergebnisse des ersten Probenahmeprogramms das Gebiet Skibo aufwerten werden, und wir sind gespannt auf die Ergebnisse dieses Programms."https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77427/12112024_DE_GRBM_PR_USA_Announcement_PRcom.001.pngAbbildung 1. Prospektionsgebiet Skibo mit aktueller geophysikalischer Interpretation (VTEM plus Magnetik). Farbige Polygone stellen identifizierte Oxid-ultramafische Intrusionsziele dar (magenta = neue hohe Priorität, blau = zuvor identifiziert, cyan = neu identifiziert). Historische Kernbilder mit Massivsulfid-Adern, die <3% Cu und <0,8% Ni enthalten, sind mit ihren jeweiligen Standorten innerhalb des Grundstücks dargestellt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77427/12112024_DE_GRBM_PR_USA_Announcement_PRcom.002.pngAbbildung 2. Übersichtskarte der Schürfgebiete Titac und Boulder mit der flächenmäßigen Ausdehnung der geplanten geophysikalischen Luftbilduntersuchung (VTME) und den historischen Bohrlochstandorten.Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen und schriftlichen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung wurden von Ajeet Milliard, Ph.D., CPG, Chefgeologe von Green Bridge Metals und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - erstellt oder von ihm genehmigt. Green Bridge Metals Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an "Batteriemetallen" reichen Mineralvorkommen und die Erschließung der South Contact Zone (das "Grundstück") entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS"David Suda"President und Chief Executive OfficerDavid Suda, President und Chief Executive OfficerTel: 604.928-3101investors@greenbridgemetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die erneute Entnahme von Bohrkernen aus den Kupfer- (Cu), Nickel- (Ni) und Platingruppenelementen (PGE) (±Titan (Ti) - Vanadium (V)) auf dem Projekt Skibo; die bevorstehende geplante geophysikalische VTEM-Luftuntersuchung; und die allgemeine Exploration und Erschließung der South Contact Zone Liegenschaften.Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: das vorgeschlagene Probenahmeprogramm und die bevorstehende luftgestützte geophysikalische VTEM-Untersuchung werden möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht durchgeführt; die Exploration und Erschließung der Grundstücke in der South Contact Zone wird möglicherweise nicht zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Bestimmte Abbildungen und Verweise enthalten Informationen, die sich auf öffentliche und unternehmensinterne Referenzen stützen, die seit dem Datum, auf das sie sich beziehen, aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können.