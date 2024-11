Tennant Minerals: Beginn von Kupfer- und Goldbohrungen bei Tennant Creek

- Nachdem im Rahmen des RC-Bohrprogramms1 im Juni 2024 bei der Entdeckung Bluebird beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Barkly im Northern Territory von Tennant Minerals weitere mächtige, hochgradige Kupfer- und Goldzonen, einschließlich Silber, durchschnitten wurden, erweitert das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten in seinen Konzessionsgebieten mit dem Beginn eines neuen Bohrprogramms, das sich auf Ziele, die Bluebird ähnlich sind sowie hochgradige Goldvorkommen, die im 5 km langen Eisensteinkorridor Bluebird-Perseverance liegen (Abbildung 1), konzentriert.- Die Bohrungen werden mit zwei Bohrgeräten durchgeführt, wobei RC- und Luftkernmethoden bei drei vorrangigen Zielen gleichzeitig angewendet werden.o Identifizierung zusätzlicher Erweiterungen von bereits zuvor identifizierten Cu-Au-Ergebnissen von Bluebird1o Anpeilung oberflächennaher Goldvorkommen in Eisensteinstrukturen 1,5 km westlich von Bluebird bei Perseverance, auf die frühere Explorationsergebnisse hinweisen2o Untersuchung eines gleichzeitigen gravitativ-magnetischen Ziels bei Bluebird East, das ein Bluebird-ähnliches Ziel zu sein scheint- Die Sammlung von Explorationsdaten von einer kürzlich abgeschlossenen Schwerkraftuntersuchung in geringen Abständen und einer umfassenden geochemischen Schneckenbohruntersuchung stehen kurz vor dem Abschluss. Diese neuen Daten werden für die weitere Erschließung von Zielen verwendet werden. Neue Ziele und Prioritäten, die in Abbildung 2 dargestellt sind, werden im Rahmen des aktuellen Programms oder in der Feldsaison 2025 mittels oberflächennaher Bohrungen weiterentwickelt.- Das aktuelle Bohrprogramm wird am 15. November beginnen, wobei die ersten Ergebnisse voraussichtlich gegen Ende des Jahres eintreffen werden.12. November 2024 - Vincent Algar, CEO von Tennant Minerals , sagte:Die jüngsten Bohrungen bei Bluebird haben die hohen Gold- und Kupfergehalte früherer Bohrprogramme bestätigt und erweitert. Die Abschnitte haben die mineralisierten Zonen weiter in Richtung Osten und neigungsabwärts in Richtung Westen erweitert. Dieses neue Bohrprogramm wird unsere Strategie fortsetzen, Bluebird als eine der wichtigsten neuen Entdeckungen bei Tennant Creek seit Jahrzehnten zu erweitern und mit Folgebohrungen auf unserer Liste vorrangiger Ziele entlang des Streichens zu beginnen. Die neu gewonnenen geophysikalischen und geochemischen Daten werden verwendet werden, um weitere Ziele für Folgebohrungen in der Feldsaison 2025 zu generieren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77429/Tennant_121124_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Planansicht von Bohrlochstandorten mit dem aktuellen Mineralisierungsmodell von Bluebird innerhalb des 2,5 km langen Korridors Bluebird-Perseverance und dem Gravitationsmodell (Eisenstein) (rot) sowie einem Satellitenbild im Hintergrundhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77429/Tennant_121124_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Detaillierter 1VD-Schwerkrafthintergrund mit den aktuellen vorrangigen ExplorationszielenDie bei Bluebird durchteufte Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer- und Golderzkörper im Tennant Creek Mineral Field (siehe Abbildung 3 unten), wie etwa die Kupfer-Gold-Lagerstätte Peko, aus der in der Vergangenheit 3,7 Mio. Tonnen mit 4 % Cu und 3,5 g/t Au gefördert wurden3. Die hochgradige Mineralisierung, die rund 80 m unterhalb der Oberfläche erschlossen wurde, steht in Zusammenhang mit einer intensiven Hämatitalterierung und Brekzierung mit Quarzgängen innerhalb eines Mantels aus Chloritalterierung und variabler Hämatitausprägung.Die oberen Anteile der mineralisierten Zonen beinhalten sekundären Malachit (Kupferkarbonat) sowie natives Kupfer, das in der Tiefe in eine primäre Sulfidmineralisierung mit Chalkosin, Bornit und Kupferkies übergeht (z. B. die massive Kupferkieszone in Bohrloch BBDD00184).Die metallurgischen Untersuchungen wurden abgeschlossen und bestätigen eine Eignung der Mineralisierung auf Bluebird für eine standardmäßige Kupferflotation, aus der Kupfer- und Goldkonzentrate hervorgehen sollen, die mit den im Handel erhältlichen Produkten vergleichbar sind5. Weitere Arbeiten zur Optimierung der Goldausbeute sind im Gange, dazu zählen auch Testarbeiten zur Schwerkraftkonzentration und zur Zyanidlaugung des Flotationsabgangs. Das Unternehmen wird außerdem Optionen zur Gewinnung anderer kritischer Elemente (einschließlich Kobalt, Bismut und Silber) aus der Mineralisierung bei Bluebird sondieren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77429/Tennant_121124_DEPRcom.003.pngAbbildung 3: Lage des Barkly-Projekts und der wichtigsten historischen Minen im Tennant-Creek-Mineralfeld1 Siehe ASX Meldung20/09/2024. Tennant Minerals (ASX:TMS): Thick High-Grade Gold and Copper Hits at Bluebird2 Frühere Bohrungen bei Perseverance lieferten hochgradige Goldergebnisse, darunter 3m mit 50 g/t Au aus 42m in PERC015 und 3m @ 43,2 g/t Au aus 72m in PERC001 (siehe Standort, Abbildung 4, unten). Diese wurden zuvor von TMS in Übereinstimmung mit LR 5.7 gemeldet: siehe ASX:TMS-Meldung vom 11. März 2024, New Drilling at Bluebird to Test Expanded 2.5km Copper-Gold Mineralised Footprint die einen Verweis auf den NTGS Report ID 1532559938 - Meteoric Resources, MLC57-MLC217-224_2015_GA enthält.3 Portergeo.com.au. Tennant Creek - Gecko, Warrego, White Devil, Nobles Nob, Juno, Peko, Argo.4 08/02/2023. Tennant Minerals (ASX.TMS): Spectacular Bluebird Drill-Hit 30.5m @ 6.2% Cu, 6.8 g/t Au.5 26/03/2024. Tennant Minerals (ASX.TMS): Bluebird Metallurgy Delivers 23% Cu, 1.5g/t Au Concentrate.Vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.Vincent Algar, CEO+61 8 9481 7833Stuart Usher oder Tanya NewbyJoint Company Secretaries+61 8 9481 7833Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 