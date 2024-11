Goldpreis stabil nach Verlusten durch Trump-Trade

Der Goldpreis bewegte sich am Dienstag im asiatischen Handel kaum, nachdem er in den letzten Wochen von seinen Rekordständen abgerutscht war, während der Dollar angesichts der Spekulationen über eine zweite Amtszeit von Donald Trump kräftig zulegte, berichtet Investing.com . Die gestiegene Risikobereitschaft nach dem Wahlsieg von Donald Trump in der vergangenen Woche hat die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen geschmälert. Der starke Anstieg des Dollars übte ebenfalls Druck auf den Goldpreis aus.Der Spotpreis ist in den letzten zwei Wochen von seinem Rekordhoch von fast 2.800 $ pro Unze zurückgegangen, was auf den Anstieg des Dollars zurückzuführen ist, da die Märkte darauf setzen, dass die Inflationspolitik unter Trump die Zinsen langfristig hoch halten wird. Der Dollar erreichte in dieser Woche ein Viermonatshoch, während die Renditen von Staatsanleihen ebenfalls stiegen. Es wird erwartet, dass Trumps protektionistische Haltung in den Bereichen Handel und Einwanderung zu einer höheren Inflation führen wird.In dieser Woche liegt der Fokus auf den wichtigen Daten zum US-Verbraucherpreisindex, die voraussichtlich zeigen werden, dass die Inflation im Oktober stabil geblieben ist. Die Ergebnisse werden wahrscheinlich auch die Zinserwartungen beeinflussen. Neben den Inflationsdaten werden in dieser Woche auch eine Reihe von Fed-Vertretern zu Wort kommen, die weitere Hinweise auf die Politik nach der Zinssenkung um 25 Basispunkte in der vergangenen Woche geben werden. Laut CME Fedwatch rechnen Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 66,7% für eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember und mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,3% für unveränderte Zinsen.© Redaktion GoldSeiten.de