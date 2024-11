Yvonne Blaszczyk: Globaler Goldrausch in vollem Gange

In einem Interview mit dem Investing News Network erläuterte Yvonne Blaszczyk, Präsidentin und CEO der BMG Group, die wichtigsten Ergebnisse des jüngsten BRICS-Gipfels: Obwohl keine BRICS-Währung angekündigt wurde, häufen die BRICS-Länder weiterhin Gold an und stärken ihre Verbindungen untereinander.Die Welt werde sehr bipolar sein, und das globale Dorf habe sich verändert, meinte sie. Im Moment sei es West gegen Ost, und alles geht nach Osten. Das sei eine sehr ernste Überlegung, so Blaszczyk. Sie merkte an, dass es zwar verlockend sei, sich auf Themen in der Nähe des eigenen Landes zu konzentrieren, dass aber eine breitere Perspektive entscheidend sei. "Das Hauptaugenmerk liegt auf den globalen geopolitischen Entwicklungen", sagte sie.Was den Goldpreis betrifft, so hält Blaszczyk an ihrer Prognose von 3.000 US-Dollar pro Unze fest und fügt hinzu, dass dies wahrscheinlich bald der Fall sein wird. "Es gibt einen weltweiten Run auf Gold – in gewisser Weise einen Goldrausch", stellte sie fest und verwies auf die laufenden Käufe der Zentralbanken. "Der Goldpreis steigt und wird weiter steigen", so Blaszczyk weiter. "Ich glaube nicht, dass sich die Menschen über die Auf- und Abwärtstrends Sorgen machen sollten. Ich glaube, dass die Leute (zu) viel über Gold auf Tages- oder Monatsbasis nachdenken."© Redaktion GoldSeiten.de