Sassy Gold erwirbt bohrbereites Goldkonzessionsgebiet Ashuanipi in Westlabrador

Vancouver, 12. November 2024 - Sassy Gold Corp. (CSE: SASY; OTCQB: SSYRF; FWB: 4E7) (Sassy oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen Vereinbarungen zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Goldkonzessionsgebiet Ashuanipi getroffen hat. Dieses Konzessionsgebiet erstreckt sich über 220 km² in Labrador und befindet sich 30 km südwestlich von Schefferville, Quebec.- Umfangreiche erste Explorationsarbeiten in den letzten 8 Jahren haben das Konzessionsgebiet Ashuanipi bis zur Bohrreife gebracht;- 10.000 Bodenproben mit Ergebnissen von bis zu 8.973 ppb (8,97 g/t Au) haben 12 ausgeprägte Goldanomalien im Boden mit einem Kernbereich von etwa 8 km x 2 km hervorgehoben;- Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen in Kombination mit bodengestützten magnetischen Untersuchungen und luftgestützten geophysikalischen VLF-EM-Untersuchungen unterstützen die Interpretationen der Bodenproben und haben spezifische Diamantkernbohrziele umrissen.Mark Scott, President und CEO von Sassy Gold, kommentierte: Ashuanipi ist eine attraktive Ergänzung des Portfolios von Sassy an direkten Explorationsprojekten und Eigenkapitalinstrumenten. Das Projekt wurde in der Frühphase umfangreichen Explorationsarbeiten unterzogen; es fanden hier jedoch noch nie Bohrungen statt.. Es verfügt über eine hervorragende Infrastruktur mit Straßen, Bahnverbindung zum unteren Sankt-Lorenz-Strom, Strom aus Wasserkraft und einem Netzwerk von Bergbau- und Explorationsdienstleistern in der Region aufgrund der Präsenz der Eisenerzindustrie in Westlabrador und im Nordosten von Quebec. Wir freuen uns auf eine Weiterentwicklung dieses spannenden Projekts mit den ersten Bohrungen.Das Abkommen zum Erwerb der Ashuanipi-Claims wurde mit dem berühmten kanadischen Prospektor und Projektentwickler Shawn Ryan und Wildwood Exploration Inc. (die Eigentümer) am 1. November 2024 abgeschlossen (das Optionsabkommen). Das Optionsabkommen sieht Barzahlungen und Aktienemissionen über einen Zeitraum von fünf Jahren vor (keine Barzahlungen im Jahr 1), wie weiter unten beschrieben.Ryan steckte das Konzessionsgebiet Ashuanipi erstmals im Jahr 2017 ab, nachdem er durch die größte und stärkste Seesediment-Goldanomalie in Labrador, die anhand von öffentlich zugänglichen Regierungsdaten identifiziert wurde, darauf aufmerksam gemacht wurde. Im Jahr 2017 sammelten Ryan und sein Team 900 zusätzliche Seesedimentproben in der Region und entnahmen Erkundungsbodenproben in einem Gebiet von etwa 70 km mal 20 km. Die Ergebnisse dieser Arbeit identifizierten eine ausgeprägte Population anomaler Goldproben, die von den vier Explorationslizenzen (882 Claims) abgedeckt werden, die heute das Konzessionsgebiet Ashuanipi bilden. Anschließende Folgeprogramme haben eine umfangreiche Projektdatenbank aufgebaut, die über 10.000 Bodenproben, Gesteinsproben, geologische Kartierungen und umfangreiche geophysikalische Untersuchungen umfasst.Herr Ryan kommentierte: Ashuanipi erinnert mich sehr an meine Entdeckung Coffee im Yukon, da wir eine große, mehrere Kilometer große Goldanomalie im Boden haben, die eher strukturell als lithologisch kontrolliert zu sein scheint und mehrere verschiedene Gesteinseinheiten durchzieht. Auf Grundlage all dieser früheren Explorationsarbeiten kann Sassy das erste Unternehmen zu sein, das in diesem neuen bezirksgroßen Goldkonzessionsgebiet Bohrungen niederbringt. Ich freue mich darauf, ein Bohrprogramm auf dieser aufregenden neuen Gruppe von Zielen zu sehen, die seit 8 Jahren in Vorbereitung sind.Diese Region, die Teil des Ashuanipi-Komplexes in der Superior Provinca ist, weist einen geologischen Rahmen auf, der das Vorhandensein von orogenen mesothermalen Goldlagerstätten begünstigt. Historische Explorationsaktivitäten wurden durch systematische geologische Kartierungen und moderne Probenenahmeverfahren wiederbelebt, wobei zahlreiche Goldanomalien im gesamten Gebiet entdeckt wurden.Die Geologie des Konzessionsgebietes Ashuanipi ist durch migmatitisches Metasedimentgestein gekennzeichnet, das verschiedene tonalitische und granodioritische Plutone eingedrungen sind, wobei eine weit verbreitete Goldmineralisierung mit Granat-Biotit-Quarz-Gneisen vergesellschaftet ist. Der geologische Rahmen des Konzessionsgebietes in Verbindung mit den Anzeichen von hochgradigem Metamorphismus stimmt mit bekannten Goldlagerstätten in ähnlichen metamorphen Gebieten überein. Die laufenden Explorationsanstrengungen zielen darauf ab, diese mineralisierten Strukturen weiter abzugrenzen, was den Status des Konzessionsgebietes Ashuanipi als vorrangiges Ziel für potenzielle Goldlagerstätten untermauert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77444/SASY_111224_DEPRcom.001.pngDas Optionsabkommen gewährt dem Unternehmen das alleinige und exklusive Recht und die Option, eine ungeteilte 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Ashuanipi zu erwerben.Um die Option für Ashuanipi auszuüben, muss Sassy über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 450.000 $ in bar zahlen und über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 2.000.000 voll eingezahlte und nicht übertragbare Stammaktien des Unternehmens an die Eigentümer ausgeben, wobei die erste Zahlung von 300.000 Aktien kurz nach Unterzeichnung des Optionsabkommens erfolgt. Im ersten Jahr des Abkommens ist keine Barzahlung fällig, allerdings wird Sassy die Explorationsarbeiten während der Feldsaison 2024 finanzieren. Das Unternehmen sicherte sich das Optionsabkommen durch den Abschluss einer Abtretungsvereinbarung mit einem Dritten und erklärte sich bereit, dem Zedenten 1.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,11 $ pro Aktie sowie 1.000.000 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,13 $ auszugeben.Das Unternehmen gibt außerdem den Rücktritt von Richard Savage als Direktor mit Wirkung zum 17. Oktober 2024 bekannt. Herr Savage wird das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion unterstützen.Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Peter Lauder, P.Geo., geologischer Berater von Sassy Gold Corp., geprüft und genehmigt. Herr Lauder ist der qualifizierte Sachverständige, der gemäß den Standards der Vorschrift National Instrument 43-101 für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich zeichnet.Sassy ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich derzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sassy besitzt 100 % des Foremore-Projekts, das sich im Eskay Camp, Liard Mining Division, im Herzen des produktiven Golden Triangle im Nordwesten von B.C. befindet, und verfügt nun über eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Goldkonzessionsgebiet Ashuanipi in Labrador. Sassy hält auch eine 20 %ige Beteiligung am Uranprojekt Highrock im Athabasca-Becken in Saskatchewan sowie auch eine bedeutende Aktienpositionen an Gander Gold Corp. Galloper Gold Corp. und MAX Power Mining Corp. , wodurch das Unternehmen und seine Investoren ein direktes und indirektes Engagement in Gold, Silber, Kupfer, Uran, Lithium und natürlichen Wasserstoff haben.Mark Scott, Chief Executive Officerinfo@sassygold.comTerry Bramhall, Corporate Communications & Investor Relationsterry.bramhall@sassygold.com1.604.833.6999 (Mobil)1.604.675.9985 (Büro)400-1681 Chestnut StreetVancouver, B.C. V6J 4M6SassyGold.cominfo@sassygold.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird sein, erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen, wie z.B. die Fähigkeit des Unternehmens, das Konzessionsgebiet vollständig zu erwerben, und Aussagen in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse auf dem Konzessionsgebiet, basieren auf den Schätzungen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden.Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf den Betrieb und die Finanzergebnisse des Unternehmens auswirken können, sind in den Berichten enthalten, die bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegt sind und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können.Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. 