Grenzsicherheit steht im Mittelpunkt der Wirtschafts- und Marktentwicklung

Die Maslowsche Bedürfnishierarchie war ein bahnbrechendes Konzept, als sie 1943 erstmals erschien. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow vertrat die Ansicht, dass bestimmte Grundbedürfnisse - Nahrung, Wasser, Unterkunft usw. - befriedigt werden müssen, bevor ein Mensch zu höheren Ebenen des Selbstwerts und der Selbstverwirklichung aufsteigen kann.Sicherheit ist ein weiteres wichtiges menschliches Grundbedürfnis, das meines Erachtens bei den Wahlergebnissen der letzten Woche eine große Rolle gespielt hat. Die Menschen wollen sich sicher fühlen, sowohl physisch als auch finanziell. Sie wollen sich in ihren Häusern und Gemeinden geschützt fühlen, und wenn das nicht der Fall ist, machen sie ihrer Empörung an der Wahlurne Luft. Ich habe vor etwas mehr als einem Jahr darüber geschrieben. Damals glaubte ich, dass die Rekordzahl illegaler Einwanderer, die über die südliche Grenze strömen, der Kandidatur von Präsident Joe Biden bei den Wahlen schaden würde.Es scheint, dass genau das passiert ist, basierend auf der Theorie der Weisheit der Massen. Als Kamala Harris im August zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten gekürt wurde, gelang es ihr nicht, die Wähler davon zu überzeugen, dass das Problem gelöst werden würde. In der Zwischenzeit hat der designierte Präsident Donald Trump aggressiv mit dem Thema illegale Einwanderung und Grenzsicherheit geworben, und er ist als Sieger hervorgegangen.Im Nachhinein betrachtet, war das die ganze Zeit vorherzusehen. Eine im Februar durchgeführte Gallup-Umfrage ergab, dass die Einwanderung die größte Sorge der Amerikaner ist. Mehr als ein Viertel der Menschen (28%) nannte die Einwanderung als wichtigstes Problem des Landes, noch vor anderen Themen wie der Regierung (20%), der Wirtschaft (12%) und sogar der Inflation (11%).Ich bin mir der vielen Studien bewusst, die zeigen, dass Einwanderer weniger Verbrechen begehen als US-Bürger. Aber wie wir alle wissen, ist Politik Wahrnehmung, und die vorherrschende Wahrnehmung ist, dass amerikanische Städte aufgrund des Zustroms ungeprüfter, undokumentierter Migranten weniger sicher geworden sind. Diese Wahrnehmung ist so stark geworden, dass sie sich auf das Kaufverhalten der Menschen auswirkt.Bei meinen morgendlichen Joggingrunden durch meine Nachbarschaft habe ich festgestellt, dass immer mehr Familien Zäune errichten, was auf ein verstärktes Gefühl der Unsicherheit hindeutet. Auch die Wähler sagen den gewählten Vertretern, dass sie es satt haben, sich mit denjenigen, die Verbrechen begehen, vertragen zu müssen. Letzte Woche stimmten die kalifornischen Wähler einer Maßnahme zu, die härtere Strafen für Diebstahl und Drogenhandel vorsieht und damit eine Abkehr von einer "aufgeweckten" Strafrechtspolitik bedeutet, die den Eindruck erweckt, Kriminelle zu verhätscheln.Ich möchte einige Bereiche hervorheben, von denen ich glaube, dass sie unter einer zweiten Trump-Präsidentschaft Rückenwind bekommen könnten. Wie schon während seiner ersten Amtszeit wird Trump voraussichtlich eine unternehmensfreundliche Politik verfolgen, die vor allem Unternehmen begünstigt, die den Großteil ihrer Einnahmen im Inland und nicht im Ausland erzielen. Denken Sie dabei an Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen, von denen viele in einer guten Position sein könnten, um von niedrigeren Einkommenssteuern und gelockerten Vorschriften zu profitieren.Werfen Sie einen Blick auf Trumps Beliebtheit bei den Geschäftsführern kleiner Unternehmen während seiner ersten Amtszeit. Der Optimismus-Index der National Federation of Independent Business (NFIB) blieb mit einem monatlichen Durchschnittswert von 103,4 auf einem historisch hohen Niveau - selbst wenn man die Pandemie-Monate berücksichtigt.