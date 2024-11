Trump-Krieg?, eine Harakiri-Wette & Hexen

Schilda taumelt weiter gen Abgrund, immerhin mit Neuwahlen am Horizont. In den USA sind die Wahlen gelaufen und haben Trump erneut zum Präsidenten gemacht. Ob er so einfach am 20. Januar 2025 das Amt übernehmen wird, kann bezweifelt werden. Mit seinen Reden gegen den "Deep State" hat er sich viele Feinde gemacht. Oder ist alles nur Show?In Europa scheint in gewissen Kreisen die Furcht umzugehen, er können einen Frieden im Ukraine-Krieg vermitteln. Der US-Abgeordnete Raskin bestreitet, Trump von der Amtsübernahme abhalten zu wollen, während ein Video genau das nahelegt. Auch "Hexen" ruft Trump auf den Plan, die seinen Wählern mit "Aqua Tofana" ans Leder wollen.Man kann davon ausgehen, daß die nächsten Wochen sehr turbulent bis brutal werden und auch die Aktien-Blase zum Platzen bringen werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)