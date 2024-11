Sovereign Metals: Abbautestläufe erfolgreich abgeschlossen

- Testabbau bei Kasiya nach Beendigung von hydraulischen und Trockenabbautestläufen erfolgreich abgeschlossen- Abbautestläufe bestätigen, dass der weiche, brüchige Erzkörper Kasiya mittels unterschiedlicher Abbaumethoden effizient abgebaut werden kann- Fraser Alexander, globaler Marktführer im Bereich des hydraulischen Abbaus, führte im August begonnenen Testlauf durch- Trockenabbautestlauf bestätigt, dass Kasiya mit herkömmlichen Mobilbaggern und Lkws effizient in die Tiefe abgebaut werden kann- Pilotphasenprogramm geht unter der Leitung des technischen Komitees von Sovereign / Rio Tinto weiter voran, wobei die Landsanierung, einschließlich des Rückversatzes der Testgrube, bereits im Gange ist13. November 2024 - Sovereign Metals Ltd. (ASX: SVM, AIM: SVML, OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Abbautestlaufphase seines Pilotabbau- und Landsanierungsprogramms (Pilotphase) beim Rutil-Graphit-Projekt Kasiya in Malawi (Kasiya) erfolgreich abgeschlossen hat.Die hydraulischen Abbautestläufe bei Kasiya wurden im Rahmen der Optimierungsstudie für Kasiya erfolgreich abgeschlossen. Vor den hydraulischen Abbautestläufen wurde in einem Trockenabbautestlauf erfolgreich eine Testgrube bis in eine Tiefe von 20 m ausgehoben. Die Abbautestläufe bestätigen, dass das weiche, brüchige Erz bei Kasiya effizient abgebaut werden kann.Managing Director und CEO Frank Eagar sagte: Ich bin mit den Ergebnissen der Abbautestläufe bei der Testgrube sehr zufrieden und freue mich nun auf die Demonstrationsphase der Sanierung, wobei der Versatz (Backfill) der Grube bereits im Gange ist. Unsere Ergebnisse dieser Pilotphase verbessern kontinuierlich unser Verständnis von Kasiya sowie davon, wie wir den Betrieb dieses erstklassigen Projekts optimieren können.Nach dem Abschluss der Abbautestläufe sind nun die Demonstrationen der Landsanierung im Gange, beginnend mit dem Versatz der Testgrube. Die Testgrube, die mit konventionellen Trockenabbautechniken und einer einfachen Mobilbaggerflotte ausgehoben wurde, umfasste eine Fläche von 120 mal 110 m und wurde bis in eine Tiefe von 20 m durch das verwitterte Erz bei Kasiya abgebaut. Das abgebaute Material wird wieder in die Grube eingebracht und alle Bereiche werden planiert. Die Versatzphase wird voraussichtlich im Dezember 2024 abgeschlossen werden.Im Rahmen der Pilotphase hat das Unternehmen kleine Sanierungsdemonstrationsgruben errichtet, in denen mehrere Sanierungsverfahren demonstriert werden sollen. Das Ziel von Sovereign besteht darin, das Land nach dem Abbau so zu sanieren, dass dieselben oder bessere landwirtschaftliche Erträge erzielt werden als vor den Bergbaubetrieben.Die Pilotphase wird den lokalen Gemeinden die erfolgreiche Sanierung von Land für die landwirtschaftliche Nutzung nach dem Bergbau demonstrieren. Die Ergebnisse werden es Sovereign außerdem ermöglichen, den optimalen Ansatz zu ermitteln und kritische Informationen für die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für Kasiya zu liefern.Sovereign richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin darauf, ein führender globaler Lieferant für die Titan- und Graphitindustrie zu werden. Kasiya ist die größte Lagerstätte von natürlichem Rutil der Welt - das reinste, hochgradigste natürlich vorkommende Titan-Rohmaterial - und die zweitgrößte Flockengraphitlagerstätte der Welt - ein für die Energiewende unverzichtbares Batteriemineral.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77454/Sovereign_131124_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Hydraulischer Abbau der Testgrube Kasiyahttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77454/Sovereign_131124_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Wassermonitor zur Demonstration des hydraulischen Abbaus von Material von Kasiyahttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77454/Sovereign_131124_DEPRcom.003.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77454/Sovereign_131124_DEPRcom.004.jpegAbbildungen 3 und 4: Testgrube während der hydraulischen Abbautestläufe (oben) und Luftaufnahme der Testgrube beim Versatz Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.Diese Pressemitteilung wurde vom Managing Director und CEO des Unternehmens, Frank Eagar, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 