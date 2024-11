WGC: ETF-Zuflüsse wieder stärker im Oktober  erneut Nettoabflüsse in Europa

Der World Gold Council (WGC) hat kürzlich die neuesten Daten zu den weltweiten physischen Goldbeständen in börsengehandelten Fonds (ETFs) veröffentlicht. Demnach verzeichneten die weltweiten Gold-ETFs nun zum sechsten Mal hintereinander einen Zufluss. Es ergab sich weltweit ein Nettozuwachs von 43,3 Tonnen (18,4 Tonnen im September) im Wert von 4,3 Mrd. USD (September waren es 1,4 Mrd. USD) auf nunmehr 3.243,5 Tonnen.Die in Nordamerika registrierten Fonds übernahmen im Oktober erneut die Führung mit den höchsten Zuflüssen. Es wurde ein Zufluss von 30,5 Tonnen im Wert von rund 2,7 Mrd. USD verzeichnet. Das WGC führt den Anstieg im Oktober vor allem auf die Unsicherheiten vor den Wahlen und der potentiellen Beteiligung Nord Koreas in der Ukraine zurück. Die asiatischen Fonds beendeten den zehnten Monat des Jahres mit einem Plus von 23,4 Tonnen im Wert von 2,1 Mrd. USD, das ist mehr als das zehnfache des Vormonats. Angeführt wurden sie dieses Mal von China, unterstützt von Indien. Fonds aus anderen Regionen verzeichneten Zuflüsse von 0,6 Tonnen im Wert von 0,1 Mrd. USD. Spitzenreiter waren erneut Australien und Südafrika. Als Gründe sieht das WGC vor allem den schwächeren australischen Dollar und die sinkende Inflation in Südafrika.Im Oktober 2024 verzeichneten europäische ETFs laut WGC Abflüsse in Höhe von 11,1 Tonnen bzw. 0,6 Mrd. USD. Anders als in den vorherigen Monaten, kamen die Abflüssen nicht hauptsächlich aus Großbritannien, sondern aus allen wichtigen Märkten der Region. Der Wiederanstieg der Renditen in der Region hat die Opportunitätskosten des Goldbesitzes in die Höhe getrieben und dürfte laut WGC ein wichtiger Faktor sein.© Redaktion GoldSeiten.de