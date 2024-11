"Präsidentschaftsaktien" bei Trump-Comeback

In einer Wendung, die nur wenige vorausgesehen haben, feierte Donald Trump ein Comeback und kehrt mit seinem markanten Stil und politischen Fokus ins Weiße Haus zurück. Die Märkte zittern und spekulieren, während die Wall Street versucht, diese neue Ära der „America First“-Wirtschaft, eines wiederbelebten Trump-Drehbuchs und der Versprechen boomender Branchen zu dekodieren.Jetzt, wo sich der Staub gelegt hat, sind die Anleger in höchster Alarmbereitschaft: Welche Aktien werden unter Trumps einzigartigem Führungsstil profitieren?Als Trump das erste Mal ins Amt kam, sorgte er in Sektoren wie Verteidigung, traditioneller Energie und Finanzen für Bewegung; er bevorzugte Industrien, die seiner pro-business und national ausgerichteten Agenda entsprachen. Nun, mit Trump 2.0 im Weißen Haus, blicken wir auf ein mögliches goldenes Zeitalter für „präsidentielle Aktien“ – Unternehmen, die darauf vorbereitet sind, mit politischen Veränderungen, die den Markt antreiben könnten, zu steigen.In der Vergangenheit hat Trump eine klare Vorliebe für Industrien gezeigt, die Amerika aufbauen, sichern und mit Energie versorgen. Jetzt, da er wieder ins Oval Office einzieht, wird erwartet, dass er diese Industrien mit Maßnahmen, die ihr volles Potenzial freisetzen könnten, noch stärker unterstützen wird.ExxonMobil und Chevron sind seit langem führende Unternehmen der amerikanischen Ölindustrie. Unter Trump könnten diese Ölgiganten durch eine Rückkehr zu einer aggressiven Politik im Bereich der fossilen Brennstoffe und einer Verringerung der Vorschriften ein neues Wachstum erleben. Es wird erwartet, dass Trump, der für seine Unterstützung der Energieunabhängigkeit der USA bekannt ist, Beschränkungen aufheben und sich für Bohrrechte einsetzen wird, was einen Boom für Energieaktien auslösen wird.Beachten Sie, dass der saisonale Chart das durchschnittliche Kursmuster der Aktie zeigt, das über die letzten Jahre berechnet wurde. Die horizontale Achse zeigt die Zeit des Jahres, und die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen des Aktienwerts (auf 100 normiert).In den letzten zehn Jahren hat ExxonMobil einen starken saisonalen Trend im ersten und zweiten Quartal gezeigt und erzielte häufig Höchstgewinne zu Beginn des Jahres.Eine Trump-Präsidentschaft wäre ohne hohe Ausgaben für die nationale Verteidigung nicht vollständig. Lockheed Martin (LMT), Northrop Grumman (NOC) und Raytheon Technologies (RTX) könnten sich auf lukrative Regierungsverträge einstellen, da Trump seine Verpflichtung zur nationalen Sicherheit signalisiert.Lockheed Martin und Raytheon verzeichnen oft eine saisonale Stärke in der ersten Jahreshälfte nach den Wahlen, da Verteidigungsbudgets veröffentlicht und Verträge vergeben werden. Historisch gesehen erleben sie auch Leistungshochs, wenn nationale Sicherheitsfragen im Vordergrund stehen – Bedingungen, die in einer von Trump geführten Ära nahezu garantiert sind.Lockheed Martin zeigt ein starkes saisonales Muster in den Jahren nach den Wahlen, mit einer soliden Performance vom 7. Januar bis zum 26. Mai. In diesem Zeitraum erzielte die Aktie durchschnittlich einen Gewinn von 14,7% über 97 Handelstage hinweg. Seit 1981 waren die Renditen in diesem Zeitraum in jedem Jahr nach den Wahlen durchweg positiv, wie das Balkendiagramm unten zeigt.