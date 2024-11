Chesapeake Gold: Aktueller Stand der Rechtslage zu San Vicente 3

VANCOUVER, 13. November 2024 - Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG, OTCQX: CHPGF) (Chesapeake oder das Unternehmen) informiert über den aktuellen Stand des vom Unternehmen eingeleiteten Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit seiner Mineralkonzession San Vicente 3 (San Vicente 3). Das Unternehmen hat infolge der Annullierung von San Vicente 3 durch die mexikanische Dirección General de Minas (DGM, in etwa: Bergbaudirektion) ein Gerichtsverfahren gegen die DGM eingeleitet. San Vicente 3 ist eine von 12 Mineralkonzessionen, die Teil des Projekts Metates sind. Das Projekt Metates erstreckt sich über insgesamt 4.260 Hektar, wovon 700 Hektar auf San Vicente 3 entfallen; San Vicente 3 enthält auch einen Teil der Mineralressource bei Metates.Chesapeake leitete ein Nichtigkeitsverfahren ein, um die Annullierung von San Vicente 3 durch die North Center III and Auxiliary Regional Chamber of the Federal Court of Administrative Justice (die Kammer) auf der Grundlage bestimmter verfahrensrechtlicher Argumente für null und nichtig erklären zu lassen. Die Kammer wies die Klage des Unternehmens in einer Mehrheitsentscheidung (2 zu 1) ab, wobei der abweichende Richter die Argumente des Unternehmens für begründet hielt. Das Unternehmen plant, vor dem Kollegialgericht Berufung einzulegen und alle ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zu nutzen, um seine Position in Bezug auf San Vicente 3 zu schützen und zu verteidigen.Sollte es Chesapeake nicht gelingen, die Annullierung von San Vicente 3 aufzuheben, könnten die aktuelle Ressourcenschätzung des Unternehmens für Metates und seine Fähigkeit, das Projekt Metates, wie in der Metates-PEA beschrieben zu erschließen, erheblich beeinträchtigt werden. Metates Sulphide Heap Leach Project Phase 1 - Amended NI 43- 101 Technical Report Preliminary Economic Assessment vom 13. Januar 2023, Stichtag 15. Dezember 2022 (die Metates-PEA).Chesapeake ist nach wie vor entschlossen, das Projekt Metates auszubauen, und wird die Entwicklung der firmeneigenen oxidativen Laugungstechnologie parallel zu diesen Gerichtsverfahren weiter vorantreiben. Zusätzliche Aktivitäten, wie z.B. grundlegende Umweltarbeiten und damit verbundene Studien zur Unterstützung der Vormachbarkeitsstudie, werden für das Unternehmen weiterhin Priorität haben.Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake Gold Corp. ist das Metates-Projekt (Metates) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika Mexicos biggest undeveloped gold deposits. Bnamericas. Veröffentlicht am Dienstag, den 24. November 2020.mit über 16,77 Millionen Unzen Gold bei 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber bei 14,3 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 921,2 Millionen Tonnen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold bei 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber bei 13,2 g/t in der vermuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 139,5 Millionen Tonnen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 23. Februar 2023.Für weitere Informationen über Chesapeake, seine Projekte Metates und Lucy oder die firmeneigene Technologie der oxidativen Laugung besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Jean-Paul Tsotsos unter invest@chesapeakegold.com oder unter +1 778 731 1362.In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Dazu zählen unter anderem Aussagen zu den strategischen Plänen, dem Zeitplan und den Erwartungen in Bezug auf das Gerichtsverfahren zur Anfechtung der Annullierung von San Vicente 3, Pläne zur Weiterentwicklung des Projekts Metates und die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie, die weitere Entwicklung der firmeneigenen oxidativen Laugungstechnologie des Unternehmens und andere Angelegenheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, die unter anderem Folgendes betreffen: die Zuverlässigkeit der Mineralressourcenschätzungen; die Bedingungen auf den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkten; den Gold- und Silberpreis; und die zukünftigen Betriebskosten.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Frage, ob das Unternehmen in seinem Gerichtsverfahren in Bezug auf San Vicente 3 erfolgreich ist, die Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens, die Auswirkungen der Annullierung von San Vicente 3 auf Metates, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und politische Instabilität. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass sich Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet wurden, können sich als ungenau erweisen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, und daher werden die Leser davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen Gültigkeit haben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.