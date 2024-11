Blue Lagoon erhält Entwurf der Bergbaugenehmigung für Goldprojekt Dome Mountain

Vancouver, 14. November 2024 - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Entwurf der Bergbaugenehmigung für sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Dome Mountain in der Nähe der Stadt Smithers in der kanadischen Provinz British Columbia erhalten hat. Mit diesem Meilenstein kommt das Unternehmen der Aufnahme der Produktion und dem Ausbau des Projekts in Richtung Betriebsstatus einen Schritt näher.Der Genehmigungsentwurf, der vom Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation der Provinz British Columbia ausgestellt wurde, umreißt den rechtlichen Rahmen für die Bergbauaktivitäten bei Dome Mountain. Der Erhalt des Genehmigungsentwurfs ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Projekts, das ein erhebliches Potenzial für Gold und andere wertvolle Ressourcen aufweist. Der Erhalt des Genehmigungsentwurfs ist Ausdruck der starken Unterstützung durch die Provinzbehörden und die lokalen Interessengruppen und unterstreicht das Engagement von Blue Lagoon, die höchsten Umwelt-, Sicherheits- und Gemeinschaftsstandards zu erfüllen.Wir freuen uns sehr über den Erhalt des Entwurfs der Bergbaugenehmigung für Dome Mountain, so Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon Resources. Dies ist ein entscheidender Moment für unser Unternehmen und bestätigt die harte Arbeit, das Engagement und die Verpflichtung unseres Teams, die im Zeichen der Wertschöpfung stehen. Der Genehmigungsentwurf bringt uns nicht nur der Goldproduktion näher, sondern steht auch im Einklang mit unserem Ziel, langfristiges Wachstum und Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.Das Unternehmen wird nun eng mit den Aufsichtsbehörden und der Lake Babine Nation zusammenarbeiten, um allen verbleibenden Anforderungen für den Erhalt der endgültigen Genehmigung nachzukommen. Nach Erhalt der Genehmigung will das Unternehmen die volle Produktion aufnehmen. Blue Lagoon verpflichtet sich weiterhin zur Einhaltung nachhaltiger Praktiken und zur Sicherstellung einer verantwortungsvollen Erschließung von Dome Mountain im Einklang mit den Interessen der Gemeinde.Rana Vig, President und Chief Executive OfficerTel.: 604-218-4766E-Mail: rana@ranavig.comDie Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und können in der Regel, jedoch nicht immer, an Wörtern wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder die zukünftige Förderung von Mineralvorkommen erforderlich sind, Volatilität der Gold- und Silberpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, Genehmigungen und andere Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Die Investoren werden davor gewarnt, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!