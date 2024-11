Osisko Development berichtet über die Ergebnisse des 3. Quartals 2024

Schlüsselprojekt Voraussichtlicher Zeitplan Voraussichtliche

Meilensteine der Fertigstellung Verbleibende Kosten*

Cariboo Gold Projekt(1)

Großes Muster Q1 2025 11,1 Millionen Dollar

Wasser- und Abfallwirtschaft Q4 2024 5,6 Millionen Dollar

Elektrotechnik und Kommunikation Q4 2024 0,7 Millionen Dollar

Management-, Umwelt- und andere Arbeiten im Vorfeld der Q4 2024 2,4 Millionen Dollar

Genehmigungserteilung

Genehmigungen Abgeschlossen - Q3 2024 $null

Projekt Tintic

Regionale Bohrungen - Phase II Q2 2025 0,8 Millionen Dollar



*zum 30. September 2024

Montreal, 13. November 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development" oder das Unternehmen") meldet seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis 30. September 2024 (3. Quartal 2024").- Zum 30. September 2024 verfügte das Unternehmen über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von etwa 40,8 Mio. $. Ein Betrag von etwa 67,7 Mio. $ (50,0 Mio. US$) war zum 30. September 2024 im Rahmen des verzögerten Darlehens mit der National Bank of Canada, das am 31. Oktober 2025 fällig wird, vollständig in Anspruch genommen.o Nach dem Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung am 14. Oktober 2024 (siehe Nach dem 3. Quartal 2024) und gemäß der Vereinbarung über die Kreditfazilität leistete das Unternehmen am 29. Oktober 2024 eine obligatorische Vorauszahlung von 4,6 Millionen US-Dollar.- 47 Unzen Gold, die das Unternehmen im dritten Quartal aus dem Cariboo-Goldprojekt ("Cariboo-Goldprojekt") durch die Verarbeitung von Lagerbeständen in einer Anlage eines Drittanbieters aus dem operativen Geschäft verkaufte.- 0,2 Mio. $ Umsatz (10,4 Mio. $ in Q3 2023) und 0,1 Mio. $ Umsatzkosten (10,1 Mio. $ in Q3 2023) aus dem operativen Geschäft.- Mit Wirkung vom 4. Juli 2024 genehmigte das Board of Directors im Rahmen seiner jährlichen Vergütungsprüfung die Zuteilung von insgesamt 2.797.400 Incentive-Aktienoptionen und insgesamt 371.800 Restricted Share Units an bestimmte leitende Angestellte des Unternehmens in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Options- und RSU-Pläne des Unternehmens.- Fortschritte bei der Genehmigung. Mit dem Erhalt des EA-Zertifikats im Oktober 2023 wurde das EA-Verfahren für das Goldprojekt Cariboo erfolgreich abgeschlossen (siehe Abbildung 1).o Die Genehmigung nach dem BC Mines Act wurde zur Entscheidung an den gesetzlichen Entscheidungsträger im BC Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation weitergeleitet. Die Prüfung der Genehmigungen nach dem Environmental Management Act ist ebenfalls abgeschlossen, und das Unternehmen erwartet, dass diese in naher Zukunft an den gesetzlichen Entscheidungsträger weitergeleitet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die endgültigen Entscheidungen im vierten Quartal 2024 vorliegen werden.o Am 7. November 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es zwar noch keine Einigung mit der Xatll First Nation erzielt hat, aber weiterhin mit der Xatll First Nation zusammenarbeiten und sie konsultieren wird, auch nach einer Entscheidung über die Genehmigungen.o Das Unternehmen prüft weiterhin Optionen zur Projektfinanzierung, einschließlich vollständig finanzierter Lösungen für das Goldprojekt Cariboo.- Aktivitäten im Vorfeld der Bauarbeiten. Im ersten Quartal 2024 begann das Unternehmen im Rahmen einer bestehenden Provinzgenehmigung mit einem unterirdischen Erschließungsstollen vom bestehenden Cow Portal in die Mineralienlagerstätte des Goldprojekts Cariboo in der Zone Lowhee. Ziel des Arbeitsprogramms mit Großproben ist es, den Erzkörper zu erreichen und eine Großprobe von 10.000 Tonnen mineralisiertem Material für die Erbsortierung, die schwere Ausrüstung und die Bergbautests zu gewinnen.o Bis dato wurden ca. 1.050 Meter der Erschließung abgeschlossen, was etwa 90 % entspricht, wobei noch 122 Meter bis zum Zielgebiet verbleiben.o Das Unternehmen geht davon aus, dass das Großprobenprogramm und dessen Ergebnisse im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein werden.- Optimierte Machbarkeitsstudie. Das Unternehmen treibt die Arbeiten an einer optimierten Machbarkeitsstudie ("OFS") für das Goldprojekt Cariboo voran, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden soll. Der Umfang der OFS wird unter anderem bestimmte Optimierungen des Bergbau- und Verarbeitungsablaufs berücksichtigen und einschließen, einschließlich eines beschleunigten Erschließungszeitplans mit einem Durchsatz von 4.900 Tonnen pro Tag, aktualisierter Metallpreis- und Devisenannahmen sowie aktualisierter Betriebs- und Kapitalkostenschätzungen, um das aktuelle Umfeld widerzuspiegeln. Die OFS wird sich an den Rahmen halten, der im laufenden Genehmigungsverfahren festgelegt wurde.Abbildung 1: Cariboo Gold Projekt - Zusammenfassung des Zeitplans für die Genehmigunghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77477/14112024_DE_Osisko.001.png- Reaktion auf Waldbrände. Am 22. Juli 2024 pausierte das Unternehmen vorübergehend alle nicht lebensnotwendigen Aktivitäten auf seinem Goldprojekt Cariboo, nachdem ein Waldbrand das Projekt evakuiert hatte. Die Evakuierungsanordnung wurde am 25. Juli 2024 aufgehoben und der normale Betrieb und die Aktivitäten auf dem Gelände des Goldprojekts Cariboo wurden am 26. Juli 2024 wieder aufgenommen. Die Infrastruktur des Minengeländes wurde von den Waldbränden nicht beeinträchtigt.- Porphyr-Zielbohrungen. Zwei Oberflächen-Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 2.920 Metern (9.581 Fuß) wurden im Zielgebiet Big Hill abgeschlossen, um das Potenzial einer Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Mineralisierung zu erproben. Ein Diamantbohrloch wurde vom Untergrund aus niedergebracht, um die porphyrartige Mineralisierung unterhalb von Trixie bis in eine Tiefe von 759,6 m (2.492 ft) (Trixie West) zu erproben. Anhand der geologischen Informationen aus diesen Bohrlöchern hat das Unternehmen mehrere vorrangige Ziele für die nächste Phase des Porphyr-Explorationsprogramms identifiziert, darunter:o Porphyr-Ziel Big Hill West. Die Ergebnisse der jüngsten und historischen Bohrlöcher deuten darauf hin, dass sich die frühe und möglicherweise besser mineralisierte intrusive Phase in einem unerprobten Gebiet unmittelbar westlich und südwestlich des bei Big Hill gebohrten Gebiets befinden könnte.o Porphyrziel Zuma mit hohem Potenzial. Das Gebiet Zuma wurde als ein gutes Porphyr-Ziel identifiziert, das erste Bohrtests verdient und eines der ursächlichen Porphyr-Zentren des Bezirks East Tintic darstellen könnte.o CRD-Ziel unterer Quarzit. Basierend auf der Zusammenstellung geologischer, bohrtechnischer und historischer Daten könnte sich unterhalb des Fußes der East Tintic-Schubverwerfung eine potenzielle großflächige Karbonatersatzlagerstätte (CRD") befinden. Es wurde ein empfohlenes Bohrprogramm vorgeschlagen, das auf die neigungsabwärts gerichteten Erweiterungen der bekannten Mineralisierung bei Burgin abzielt.o Als Teil eines regionalen Phase-II-Bohrprogramms beabsichtigt das Unternehmen, in den kommenden Monaten zwei Bohrungen auf den Porphyrzielen Big Hill West und Zuma durchzuführen.- Das Goldprojekt San Antonio befindet sich seit dem dritten Quartal 2023 in der Wartungs- und Instandhaltungsphase.- Das Unternehmen wartet auf die nächsten Schritte der mexikanischen Regierung in Bezug auf das Genehmigungsverfahren und den Status des Tagebaus in diesem Land.- Strategische Überprüfung. Das Unternehmen führt derzeit eine strategische Überprüfung des Projekts durch und hat in diesem Zusammenhang einen Finanzberater engagiert. Die strategische Überprüfung beinhaltet unter anderem die Erkundung des Potenzials für einen finanziellen oder strategischen Partner für die Anlage oder für einen vollständigen oder teilweisen Verkauf der Anlage.- Das Unternehmen schloss eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten ab, in deren Rahmen das Unternehmen insgesamt 19.163.410 Einheiten zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von etwa 34,5 Millionen US$ ausgab, darunter (i) 13.426.589 Einheiten zu einem Preis von 1.80 pro Einheit für einen Bruttoerlös von ungefähr 24,2 Millionen US$, die am 1. Oktober 2024 abgeschlossen wurden, und (ii) 5.736.821 Einheiten zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von ungefähr 10,3 Millionen US$, die am 11. Oktober 2024 abgeschlossen wurden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktien-Kaufwarrant des Unternehmens, der den Inhaber jedes Stammaktien-Kaufwarrants berechtigt, bis zum 1. Oktober 2029 eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 3,00 US$ zu erwerben.- Am 12. November 2024 schloss das Unternehmen eine vermittelte Privatplatzierung ab, im Rahmen derer das Unternehmen insgesamt 31.946.366 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit emittierte und damit einen Bruttoerlös von ca. 57,5 Millionen US$ erzielte, einschließlich der vollständigen Ausübung der den Vermittlern der Privatplatzierung gewährten Option (das "Angebot"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien des Unternehmens, der den Inhaber dazu berechtigt, am oder vor dem 1. Oktober 2029 eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 3,00 US$ zu erwerben. Im Zusammenhang mit der vermittelten Privatplatzierung erhielten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von 4,5 % des gesamten Bruttoerlöses.o Das Angebot umfasste eine Lead-Order von Condire Investors, LLC ("Condire"), einer Investmentfirma mit Sitz in Dallas, Texas, die unmittelbar nach Abschluss des Angebots einen Anteil von ca. 8,8 % an den ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hält (auf unverwässerter Basis). Gleichzeitig mit dem Angebot haben das Unternehmen und Condire vereinbart, eine einvernehmliche Ergänzung des Board of Directors des Unternehmens oder alternativ einen Board-Beobachter zu finden.(1) Die in dieser Tabelle ausgewiesenen Ausgaben umfassen die vom Verwaltungsrat bis Ende Dezember 2024 genehmigten Beträge. Zusätzliche Ausgaben werden erforderlich sein, um bestimmte Meilensteine zu erreichen, und müssen vom Verwaltungsrat genehmigt werden.Die ungeprüften konsolidierten Zwischenabschlüsse des Unternehmens (die "Abschlüsse") und die Erläuterungen und Analysen des Managements ("MD&A") für die drei Monate bis 30. September 2024 sind auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com, auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Daniel Downton P.Geo., Chief Resource Geologist von Osisko Development, einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), geprüft und genehmigt.Die Informationen bezüglich des Goldprojekts Cariboo und der aktuellen Machbarkeit des Goldprojekts Cariboo sowie deren Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "Feasibility Study for the Cariboo Gold Project, District of Well, British Columbia, Canada" vom 10. Januar 2023 (geändert am 12. Januar 2023) mit einem Gültigkeitsdatum vom 30. Dezember 2022 unterstützt, der von den unabhängigen Vertretern BBA Engineering Ltd. für das Unternehmen erstellt und von unabhängigen Beratungsunternehmen unterstützt wurde, darunter InnovExplo Inc. (am 1. Januar 2023 mit WSP Canada Inc. verschmolzen, um WSP Canada Inc. zu bilden), WSP USA Inc., Falkirk Environmental Consultants Ltd., Klohn Crippen Berger Ltd., KCC Geoconsulting Inc. und JDS Energy & Mining Inc. erstellt wurde (der technische Bericht Cariboo"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts Cariboo verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist.Die Informationen in Bezug auf das Projekt Tintic und die aktuelle Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Trixie (die "Trixie MRE 2024") sowie deren Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate for the Trixie Deposit, Tintic Project, Utah, United States of America" vom 25. April 2024 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 14. März 2024) unterstützt, der für das Unternehmen von unabhängigen Vertretern von Micon International Limited, nämlich William Lewis, P. Geo. Geo, und Alan J. San Martin, MAusIMM(CP), erstellt wurde (der "Technische Bericht von Tintic"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts von Tintic verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist.Die Informationen zu San Antonio werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report for the 2022 Mineral Resource Estimate on the San Antonio Project, Sonora, Mexico" vom 12. Juli 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 24. Juni 2022) untermauert, der von unabhängigen Vertretern von Micon International Limited für das Unternehmen erstellt wurde (der "Technische Bericht zu San Antonio", zusammen mit dem Technischen Bericht zu Tintic und dem Technischen Bericht zu Cariboo, die "Technischen Berichte"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts San Antonio verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist. Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.Sean Roosen, Vorsitzender und CEOE-Mail: sroosen@osiskodev.comTel: + 1 (514) 940-0685Philipp Rabenok, Direktor, Investor RelationsE-Mail: prabenok@osiskodev.comTel: + 1 (437) 423-3644In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSICHERHEITSHINWEISE: Vorsichtige Erklärung zu den Schätzungen der Mineralressourcen: In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe "gemessene", "angezeigte" und "abgeleitete" Mineralressourcen als relatives Maß für den Grad des Vertrauens in die Ressourcenschätzung verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Rentabilität von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte Mineralressourcenschätzung kann durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, titelbezogene, soziopolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden. Die Mineralressourcenschätzung wird gemäß den "CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum klassifiziert, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Gemäß NI 43-101 dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, es sei denn, es handelt sich um vorläufige wirtschaftliche Bewertungen. Die Leser sollten nicht davon ausgehen, dass weitere Arbeiten an den angegebenen Ressourcen zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können.Vorsichtige Erklärung zu den Finanzierungsrisiken: Die Erschließungs- und Explorationsaktivitäten des Unternehmens sind mit Finanzierungsrisiken behaftet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügt das Unternehmen über Explorations- und Erschließungsanlagen, die durch Testabbau periodische Einnahmen generieren können, aber keine Minen im kommerziellen Produktionsstadium, die positive Cashflows generieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Probeabbau in seinen Betrieben jederzeit eingestellt werden kann. Die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle wirtschaftliche Projekte zu erforschen und zu entdecken und diese dann in Produktion zu bringen, hängt in hohem Maße davon ab, ob es in der Lage ist, Eigen- und Fremdkapital auf den Finanzmärkten zu beschaffen. Alle Projekte, die das Unternehmen entwickelt, werden erhebliche Kapitalausgaben erfordern. Um diese Mittel zu beschaffen, kann das Unternehmen zusätzliche Wertpapiere verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aktien des Unternehmens oder eine Form von wandelbaren Wertpapieren, was zu einer erheblichen Verwässerung der Aktienanteile der Aktionäre des Unternehmens führen kann. Alternativ kann das Unternehmen auch einen Teil seiner Beteiligung an einem Vermögenswert verkaufen, um Kapital zu beschaffen. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erforderlichen Mittel für die Fortsetzung seiner Explorationsprogramme und die Finanzierung der Erschließung einer potenziell wirtschaftlichen Lagerstätte, die identifiziert wurde, zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen. Sollte es nicht gelingen, die erforderliche(n) Finanzierung(en) zu erhalten, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Wachstumsstrategie, die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Projektplanung des Unternehmens haben.Sicherheitshinweis zum Testbergbau ohne Durchführbarkeitsstudie: Das Unternehmen weist darauf hin, dass seine frühere Entscheidung, in der Testmine Trixie in kleinem Umfang Untertagebauaktivitäten und eine Batch-Bottichlaugung durchzuführen, ohne eine Machbarkeitsstudie oder gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven zum Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit getroffen wurde und dass infolgedessen eine erhöhte Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Gewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung bestehen kann. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein viel höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns hatten. Der Probeabbau in kleinem Maßstab bei Trixie wurde im Dezember 2022 ausgesetzt, im zweiten Quartal 2023 wieder aufgenommen und im Dezember 2023 erneut ausgesetzt. Falls und wenn der Probeabbau in kleinem Maßstab bei Trixie wieder aufgenommen wird, gibt es keine Garantie, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt fortgesetzt wird oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Sollte die Produktion nicht fortgesetzt werden, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu erzielen. Wenn die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens haben. Bei der Fortsetzung des Betriebs bei Trixie nach der Schließung hat das Unternehmen seine Entscheidung zur Fortsetzung des Betriebs nicht auf eine Machbarkeitsstudie oder auf gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven gestützt, die die wirtschaftliche und technische Rentabilität belegen.Vorsichtige Erklärung für U.S.-Investoren: Das Unternehmen unterliegt den Berichterstattungsanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und meldet daher Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in seinen technischen Berichten, Jahresabschlüssen, MD&A und dieser Pressemitteilung, in Übereinstimmung mit den kanadischen Berichterstattungsanforderungen, die in NI 43-101 geregelt sind. Daher sind diese Informationen bezüglich der Mineralgrundstücke, der Mineralisierung und der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in den technischen Berichten, den Finanzberichten, den MD&A und dieser Pressemitteilung, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterliegen.VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) gelten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion angewandt wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen in Bezug auf die Bedeutung der hochrangigen Zielbohrungen, die Nützlichkeit moderner Explorationstechniken, das Potenzial für parallele hochgradige Goldkluftzonen, das Potenzial von Tintic, ein Kupfer-Gold-Porphyr-Zentrum zu beherbergen; die Bedeutung des regionalen Explorationspotenzials; die Fähigkeit des Unternehmens, die OFS abzuschließen, sowie deren Umfang, Ergebnisse und Zeitplan; die Fortschritte in Bezug auf die vorbereitenden Bauaktivitäten bei Cariboo; das Potenzial für unbekannte mineralisierte Strukturen, um bestehende Mineralisierungszonen zu erweitern; die Umwandlung von Kategorien; der Zeitplan und Status der Genehmigungen; die Ergebnisse der laufenden Einbindung der Interessengruppen; die für Osisko Development verfügbaren Kapitalressourcen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Aktivitäten durchzuführen, einschließlich der Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen oder die geplanten Ausgaben zu reduzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, künftige Finanzierungen zu erhalten, und die Bedingungen dieser Finanzierungen; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen; die Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Bezirks, in dem sich frühere produzierende Minen befinden; zukünftige Bergbauaktivitäten; das Potenzial einer hochgradigen Goldmineralisierung auf Trixie und Cariboo; die Ergebnisse (falls zutreffend) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung von Mineralressourcen; die Fähigkeit der Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu generieren; die Fähigkeit des Managements, die Geologie und das Potenzial der Grundstücke des Unternehmens zu verstehen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die Upgrades der Bergbau- und Mühleninfrastruktur bei Trixie abzuschließen (falls überhaupt); die Fortsetzung der Testbergbauaktivitäten bei Trixie (falls überhaupt); der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die Verarbeitungskapazität bei Trixie hochzufahren (falls überhaupt); die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte im vorgesehenen Zeitrahmen und innerhalb der erwarteten Kosten abzuschließen (falls überhaupt); die fortlaufende Weiterentwicklung der Lagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens; die Lagerstätte, die für eine Erweiterung in der Tiefe und in der Tiefe offen bleibt; die Fähigkeit, eine Mineralisierung auf wirtschaftliche Art und Weise zu verwerten; das Design des Projekts Cariboo und die Fähigkeit und der Zeitplan, die Infrastruktur bei Cariboo fertigzustellen (falls überhaupt); die Fähigkeit und der Zeitplan für Cariboo, die kommerzielle Produktion zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, sich an Änderungen des Goldpreises, der Kostenschätzungen und der Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Rentabilität (falls überhaupt) der Betriebe des Unternehmens; die Tatsache, dass das Unternehmen ein gut positioniertes Golderschließungsunternehmen in Kanada, den USA und Mexiko ist; die Fähigkeit und der Zeitplan für die Genehmigungen bei San Antonio; die Auswirkungen von Verzögerungen bei den Genehmigungen bei San Antonio; das Ergebnis der strategischen Überprüfung des San-Antonio-Projekts; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; die Fähigkeit und der Zeitplan des Unternehmens, sich mit Condire auf einen Board-Kandidaten oder Beobachter zu einigen und die Auswirkungen desselben; sowie andere Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können "zukunftsgerichtete Informationen" sein. Zu den wesentlichen Annahmen zählen auch die Wahrnehmungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich der Ergebnisse von Bohrungen und Gesteinssplitterproben), die Mineralisierung genau vorherzusagen, Budgetbeschränkungen und der Zugang zu Kapital zu Bedingungen, die für das Unternehmen akzeptabel sind, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen, der weiterhin definierte und verstandene regulatorische Rahmen, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten zur Definition oder Erweiterung von Mineralressourcen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf die Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplanten Explorations- und Erschließungsarbeiten auf den Grundstücken des Unternehmens zu erhalten; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Explorationen fortzusetzen; der behördliche Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten; die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Ergebnisse von Bohrungen und Gesteinsproben sowie der Ergebnisse von Gesteinsproben), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; die Fähigkeit, den Betrieb zu erweitern oder weitere Explorationsaktivitäten abzuschließen; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken in Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; und Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen sowie die Auswirkungen von Maßnahmen der Interessengruppen. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegung unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie den Jahresabschluss und die MD&A für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, zu lesen, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, sein Geschäft und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.