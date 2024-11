Heftige Bewegungen: Übertreibungen auf beiden Seiten!

Seit dem Wahlsieg von Donald Trump spielen die Märkte den "Trump-Trade" und es kommt aus meiner Sicht zu Übertreibungen auf beiden Seiten. Zum einen werden die Aktien und Anlageklassen (z.B. Bitcoin), die voraussichtlich unter Trump als Präsident profitieren, zu stark nach oben gekauft, zum anderen werden Sektoren wie Gold oder Rohstoffe abverkauft.Schauen wir uns Tesla an. Elon Musk war einer der größten Unterstützer von Trump und wird vermutlich auch in der Regierung oder im Beraterstab wichtige Rollen spielen. Doch ob es gerechtfertigt ist, die Aktie von Tesla in einer Woche, um rund 50% höher zu bewerten, ist fraglich. Tesla kostet nun 1,12 Billionen USD und vor dem Wahlsieg von Trump waren es ca. 768 Milliarden USD. Der Börsenwert der Firma ist also innerhalb von vier (!) Handelstagen um 352 Milliarden USD angestiegen.Tesla hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres gut 97 Milliarden USD Umsatz erzielt, so dass der Zuwachs im Börsenwert mehr als das Zweifache des voraussichtlichen Jahresumsatzes (ca. 130 Milliarden USD) beträgt. Es geht mir nicht um Tesla im Speziellen, es geht mir nur darum, die Bewegungen, die aktuell laufen, einmal in Zahlen zu fassen.Als Vergleich einmal Newmont Mining , der größte Goldproduzent, den es derzeit auf der Welt gibt. Die Firma kostet derzeit 48,2 Milliarden USD, was ungefähr 4,30% des Börsenwertes von Tesla ausmacht. Der Wertzuwachs, den Tesla in vier Handelstagen gesehen hat, wären 7,3 mal die Bewertung von Newmont. Newmont wird im laufenden Jahr ca. 21 Milliarden USD Umsatz generieren, so dass ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 auf der Uhr steht. Bei Tesla dürfte dieses KUV bei 8,6 liegen.Sicherlich vergleichen wir ihr Äpfel mit Birnen, doch wir wissen auch, dass der Markt immer zu Übertreibungen neigt, nach oben, wie auch nach unten. Ich denke, dass wir auf der Seite des "Trump-Trades" sehr bald eine Ernüchterung sehen und dann die Sektoren, die seit Mittwoch unter Druck stehen, sich erholen werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport " vom 12.11.2024Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.