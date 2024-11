EZB: Gold & Goldforderungen der Eurozone in KW 45 leicht angestiegen

Vor Kurzem gab die Europäische Zentralbank (EZB) den konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 8. November 2024 bekannt. Aus diesem geht hervor, dass die Position Gold und Goldforderungen in der 45. Kalenderwoche aufgrund von Transaktionen um 1 Mio. Euro gestiegen ist. Insgesamt beläuft sich die Position damit aktuell auf 819,976 Mrd. Euro.Die Nettoposition in Fremdwährungen stieg zeitgleich um 1,038 Mrd. Euro auf 500,346 Mrd. Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der Euro-Länder finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de