Das Wall Street Journal veröffentlichte am Dienstag einen ausführlichen Bericht über ein bewaffnetes Drogenkartell, das illegal Gold aus einer in chinesischem Besitz befindlichen Mine in Kolumbien abbaut, schreibt Headline USA in seinem eigenen Artikel. Laut dem Journal hat das Drogenkartell Golf-Clan etwa 30 Meilen Tunnel der Zijin Mining Group, einem staatlich kontrollierten chinesischen Unternehmen, in Beschlag genommen. Dadurch verlor das Unternehmen etwa 3,2 Tonnen Gold im Wert von rund 200 Millionen Dollar, was 38% der Gesamtproduktion der Mine entspricht. Der Golf-Clan, der Drogen und Migranten in die USA schmuggelt, soll rund 7.000 bewaffnete Mitglieder haben.Berichten zufolge hat der Golf-Clan die Tunnel mit Gewalt eingenommen und die Sicherheitskräfte von Zijin mit Sprengstoff und Schüssen zum Rückzug gezwungen, was ein Beamter des Unternehmens als "Grabenkrieg" bezeichnete. "Der ergiebigste und tiefste Teil der Goldmine ist immer noch in den Händen des Unternehmens. Zijin beschäftigt dort und in den Verarbeitungszentren rund 4.500 Arbeiter. Täglich werden etwa 4.000 Tonnen Gestein abgebaut, was durchschnittlich 53 Pfund Gold ergibt", heißt es bei dem Wall Street Journal.Das Unternehmen soll beim Internationalen Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten der Weltbank eine Klage in Höhe von 430 Millionen Dollar eingereicht haben, weil die kolumbianischen Behörden ihrer Pflicht nicht nachkämen, den Diebstahl des Goldes durch die Kartelle zu verhindern. Laut der stellvertretenden kolumbianischen Verteidigungsministerin Daniela Gómez verfügt das Land jedoch nicht über die Kapazitäten, um die illegalen Bergarbeiter aus dem "unterirdischen Operationsgebiet" zu vertreiben. "Die Forderungen des Unternehmens sind unrealistisch", sagte Gómez laut dem Journal. Zijin habe die Goldmine gekauft, "obwohl es wusste, dass dort illegal Mineralien abgebaut wurden".