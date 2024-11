Goldpreisprognose: 47./48. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 16.11.24, um 08:40 Uhr, bei 2.562 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 2.545 $ bis 2.595 $ alternativ 2.520 $ bis 2.570 $Gold Prognose anhand des Stundencharts: In der vergangenen Woche hat der Goldpreis vom Septemberhoch aus weiter nachgegeben und sich zum Ende hin am Augusthoch gestützt. Im Idealfall könnte sich der Korrekturbedarf nun bereits abgebaut haben und der Kurs zum Wochenstart am Montag die Schiebephase der Freitagssitzung in eine moderate Aufwärtsdrift verwandeln. Sollte hingegen weiterer Abwärtsdruck in den Markt kommen, dürfte nach einem Bruch des Augusthochs die $2.500er-Marke ins Visier geraten.• Nächste Widerstände: 2.603 $ = Oktobertief | 2.685 $ = Septemberhoch | 2.686 $ = Vorwochenhoch• Wichtige Unterstützungen: 2.536 $ = Vorwochentief | 2.531 $ = Augusthoch | 2.483 $ = Juli-Hoch• GD20 (Std): 2.565 $• Erwartete Tagesspanne: 2.560 $ bis 2.605 $ alternativ 2.495 $ bis 2.540 $Abhängig vom Wochenstart könnte der Goldpreis am Dienstag einen Re-Test des $2.600er-Bereichs vollziehen. Dort dürfte sich entscheiden, ob genug Substanz für eine weitere Erholung vorhanden ist oder der Kurs direkt zurückgewiesen wird. Sollte am Montag bereits das Augusthoch gefallen sein, liegt der Fokus nun jedoch auf der $2.500er-Marke.Ergänzend zum Stundenchart korrigiert der Kurs vom Allzeithoch, womit der Fokus mittlerweile auf der stützenden Zone im Bereich von $2.500 liegt. Darunter wäre als nächstes Ziel die $2.450er-Marke aktiv. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt könnte Erholungen nun deckeln, erst eine Erholung darüber würde die Korrekturphase beenden.• Mögliche Wochenspanne: 2.480 $ bis 2.650 $Seit Start in den November korrigiert Gold von seinem Allzeithoch und ist unter das Oktobertief gebrochen. Ein Pullback dürfte spätestens im $2.650er-Bereich ermüden, woraufhin als Nächstes die $2.500er-Marke unter Druck geraten könnte. Nach dem vorangegangenen Anstieg wäre noch Korrekturpotential bis in den $2.450er-Bereich im Markt. Ein Bruch darunter würde zu einem Ringen um die 200-Tage-Linie führen.• Mögliche Wochenspanne: 2.520 $ bis 2.610 $ alternativ 2.440 $ bis 2.570 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)